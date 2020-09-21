نحوه و زمان ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتری پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور اعلام کرد: با توجه به اعلام اسامی معرفی شدگان مصاحبه آزمون دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۹ و دستور رئیس دانشگاه مبنی بر تحقق نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت حفظ سلامتی داوطلبان، مرحله دوم (ارزشیابی علمی) آزمون فوق به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

لذا مرکز سنجش و آزمون دانشگاه با راه اندازی سامانه "مدد" و با تاکید بر انجام بهینه مصاحبه علمی به صورت برخط، اقدام به برگزاری جلسات مصاحبه مجازی با حضور متقاضیان دوره دکتری و اعضای مصاحبه کننده می کند.

معرفی شدگان به مصاحبه دوره دکتری در این دانشگاه لازم است ضمن مطالعه دقیق و مجدد دفترچه راهنمای عملی انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۹ و همچنین اطلاعیه ها و دستورالعمل های این دانشگاه از روز یک شنبه ۳۰ شهریور ۹۹ لغایت جمعه ۴ مهر ۹۹ جهت ثبت نام به سامانه مصاحبه دوره دکتری، مدد این دانشگاه به آدرس اینترنتی http://madad.pnu.ac.ir مراجعه کرده و نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام کنند:

داوطلبان باید با ورود به سامانه مصاحبه، با استفاده از کد ملی به عنوان نام کاربری و شماره داوطلبی به عنوان کلمه عبور نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند.

داوطلبان ضروری است با انتخاب درگاه پرداخت نسبت به واریز مبلغ ۹۰۰ هزار ریال هزینه مصاحبه اقدام کنند.

تبصره: مطابق با بند ۳ بخشنامه ۲۹۴۸۴ سازمان سنجش، داوطلبانی که بیش از یک رشته گرایش محل که جلسات مصاحبه جداگانه ای برای آنها تعریف شده است، را انتخاب کرده اند، برای هر انتخاب، باید در سامانه مدد نسبت به پرداخت هزینه مصاحبه اقدام کرده، در غیر اینصورت تنها در رشته گرایش محلهایی دعوت به مصاحبه خواهند شد که انتخاب و ثبت نام را در آنها تکمیل کرده باشند.

داوطلبان برای مشاهده کامل شیوه نامه مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری دانشگاه پیام نور به اینجا مراجعه کنند.