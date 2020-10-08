به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شجریان هنرمند پیشکسوت موسیقی ایرانی عصر امروز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در بیمارستان جم تهران دار فانی را وداع گفت.

بیمارستان جم با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود ضمن تأیید این خبر اعلام کرد: استاد شجریان عزیزمان دقایقی پیش علی‌رغم تلاش تیم پزشکی دار فانی را وداع گفت. پیکر ایشان برای انجام مراسم تطهیر و نماز به بهشت زهرا منتقل شد.

جمعی از علاقمندان محمدرضا شجریان از لحظه انتشار خبر در مقابل بیمارستان جم تهران جمع شده‌اند.

بنابر هماهنگی صورت گرفته پیکر محمدرضا شجریان پس از تطهیر در بهشت زهرا برای مراسم تشییع و تدفین در طوس، به مشهد مقدس منتقل خواهد شد.

سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزیر ارشاد، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل و داود گنجه‌ای مدیر شورای عالی خانه موسیقی و علی مرادخانی مدیرعامل موزه موسیقی برای حضور در جلسه مشورتی جهت برنامه‌ریزی مراسم‌های مرتبط، در حال حاضر در بیمارستان جم حضور یافتند.

با افزایش قابل توجه جمعیت، نیروی انتظامی تلاش بسیاری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محوطه مقابل بیمارستان جم دارد.

جمعیت حاضر قطعات ماندگار محمدرضا شجریان مانند «مرغ سحر» را هم‌خوانی می‌کنند.

رایان شجریان و آوا مشکاتیان از اعضای خانواده شجریان نیز در بیمارستان «جم» حضور دارند.

آخرین گزارش پزشک معتمد محمدرضا شجریان

دکتر حسن عباسی از پزشکان معتمد و نزدیک زنده‌یاد شجریان، پس از غروب آفتاب با حضور در میان علاقمندان این هنرمند در مقابل بیمارستان جم، در توضیحاتی گفت: تسلیت عرض می‌کنم و به‌اندازه یک دنیا غم دارم. متأسفم که بیش از این نتوانستیم به استاد عزیزمان خدمت کنیم. خواهش می‌کنم، با نظم و ترتیبی که شایسته مقام آن مرد بزرگ است، آیین‌های سوگواری را به جا بیاوریم.

وی تأکید کرد: ما با تمام توان‌مان همه کار برای استاد کردیم. تمام همکاران و متخصصان مختلف با تمام قوا و با عشق فراوان سعی‌شان را کردند اما امروز به آخر رسیدیم و بیش از این نتوانستیم کاری انجام دهیم. به همه شما تسلیت عرض می‌کنم. همه ما هم‌درد شما هستیم.

عباسی در ادامه بار دیگر خطاب به ابراز احساسات جمعیت حاضر تأکید کرد پیکر استاد به بهشت زهرا منتقل شده و در حال حاضر در بیمارستان نیست.

محمد الهیاری مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز دقایقی قبل به جمع مسئولان حاضر در بیمارستان جم پیوست.

توضیحات همایون شجریان درباره آیین تشییع

همایون شجریان فرزند ارشد محمدرضا شجریان حوالی ساعت ۱۹ در میان جمعیت حاضر در مقابل بیمارستان جم حاضر در به ایراد سخنرانی پرداخت.

همایون شجریان در ابتدای صحبت‌های خود با تأکید بر انتقال پیکر محمدرضا شجریان به بهشت زهرا گفت: صبح فردا بر پیکر نماز خوانده می‌شود و بعد از آن به مشهد منتقل خواهد شد. ما می‌خواهیم ایشان در جوار حضرت فردوسی به خاک سپرده شود. مراسم تشییع هم همان‌جا برگزار می‌شود و این برنامه‌ای است که مورد توافق خانواده و همه قرار گرفته است.

همایون: دلم نمی‌خواهد اتفاقی که امروز رخ داد تبدیل به صحنه طرح مسائل سیاسی شود. جایگاه پدرم بالاتر از این‌ها است. نمی‌خواهم این اتفاق تبدیل به کارزار کشمکش‌های سیاسی شود. چه اینکه پدر در کنسرت‌هایشان هم اجازه این اتفاق را نمی‌داد. به احترام پدر به این نکته توجه داشته باشیم که احترام هنر فراتر از سیاست است وی افزود: مسئله کرونا مسئله‌ای جدی است. همه شما هم صاحب عزا هستید. من نه می‌توانم از کسی دعوت به آمدن به مراسم کنم، و نه می‌توانم بگویم کسی نیایید. آنچه تا الان مشخص است این است که باید ایشان به مشهد منتقل شوند.

در واکنش به اظهارات همایون شجریان، جمعیت حاضر متقاضی برگزاری مراسم بدرقه در تهران شدند. وی در واکنش به این درخواست، تصمیم‌گیری برای خاکسپاری در مشهد و در جوار فردوسی را تصمیم خانواده شجریان و خودش توصیف و تأکید کرد: به دلیل مسائل کرونا، ما حتی مراسم و برنامه در مسجد هم نمی‌توانیم داشته باشیم. خواسته‌های شخص من و خانواده یک چیز است، آنچه امکان اجرا دارد یک چیز دیگر است.

فرزند ارشد محمدرضا شجریان در واکنش به ادعای برخی افراد که قبول خاکسپاری در مشهد را به دلیل برخی فشارها دانستند، توضیح داد: هیچ فشاری در این زمینه نیست. اگر به سلیقه شخص من بود می‌خواستم پدر در باغ هشتگرد خاکسپاری شود اما وقتی صحبت شد که شأن ایشان به‌عنوان یک شخصیت ملی کجاست، من و خانواده به گزینه آرامگاه فردوسی رسیدیم و این تصمیم خانواده است. می‌خواستیم ایشان در جایی باشند، که در شأن خودشان و مردم ایران باشد.

همایون شجریان در واکنش به برخی شعارهای پراکنده در میان جمعیت تأکید کرد: دلم نمی‌خواهد اتفاقی که امروز رخ داد تبدیل به صحنه طرح مسائل سیاسی شود. جایگاه پدرم بالاتر از این‌ها است. نمی‌خواهم این اتفاق تبدیل به کارزار کشمکش‌های سیاسی شود. چه اینکه پدر در کنسرت‌هایشان هم اجازه این اتفاق را نمی‌داد. به احترام پدر به این نکته توجه داشته باشیم که احترام هنر فراتر از سیاست است.