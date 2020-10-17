محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سخنان اخیر فرمانده کل قوا در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح پیرامون سه رکن مهم اقتدار کشور، گفت: قدرت دفاعی ایران طبق گزارشی که یک سازمان بین المللی ذیربط به اسم GFP(جی، اف، پی) داده است در بین ۲۰ قدرت برتر نظامی جهان، قدرت سیزدهم است.

وی افزود: این بدون احتساب قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، یعنی با ملحوظ داشتن امکانات و تجهیزات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز قدرت دفاعی ایران یک قدرت دفاعی بی همتایی است و آمریکا که طبق گزارش همین سازمان قدرت اول نظامی جهان است توان مقابله نظامی با ایران را ندارد.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با طرح این سوال که این قدرت نظامی چگونه به دست آمده است؟، گفت: من ۴ مؤلفه را در این رابطه مهم می دانم. اولین مؤلفه تحریم تسلیحاتی است؛ در زمان جنگ تحمیلی قدرت‌های مسلط حتی از فروش سیم خاردار هم مضایقه می‌کردند.

ناظمی اردکانی اظهار داشت: بعد از اینکه تحریم تسلیحاتی شدیم حتی قطعات صنعتی هم به ایران فروخته نمی‌شود به جهت اینکه می‌گویند شاید شما از این قطعات صنعتی در تجهیزات نظامی استفاده کنید. با این حال ما در این رابطه هیچگاه سراغ این راهبرد نرفتیم که مذاکره کنیم بلکه از تحریم تسلیحاتی فرصت ساختیم و امروز به چنین اقتدار دفاعی رسیده‌ایم.

وی گفت: مؤلفه دوم تجربه ۸ سال دفاع مقدس است که همواره در تقویت قدرت دفاعی مؤثر بوده است، به ویژه کارهای مهندسی که در آن ایام انجام شد.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: مؤلفه سوم نیز قدرت ایمان فرماندهان و سربازان عرصه دفاعی است که این قدرت ایمان باعث فداکاری، خستگی ناپذیری، اخلاص و مجاهدت آنها می‌شد.

ناظمی اردکانی ضمن برشمردن محاسبه صحیح و عقلانی از تهدیدها و ظرفیت‌ها در عرصه دفاعی به عنوان مؤلفه چهارم، گفت: اما در عرصه اقتصادی که امروز شاهد بی ثباتی و تزلزل در برخی از ارکان آن هستیم و دشمن هم در این زمینه فشار حداکثری را اعمال کرده است، به دلایلی نتوانستیم مانند عرصه دفاعی خوب عمل کنیم.

وی تاکید کرد: وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی که بعد از انقلاب همچنان حفظ شد یکی از این دلایل است. دلیل دوم این است که وابستگی به نفت از مدیران اقتصادی تلاش و مجاهدت را گرفت و نوعی تنبلی و وادادگی را در بین مدیران ایجاد کرد و این مدیران خود را بی نیاز از درآمدهای ارز صادراتی دیدند و تولید صادرات محور در کشور شکل نگرفت.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران خاطرنشان کرد: از طرف دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی فرهنگ کار در بدنه اقتصاد را تضعیف کرد و وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شد که هیچگاه محاسبه صحیح و عقلانی از امکان تهدیدها و ظرفیت‌ها نداشته باشیم. اگر ما این محاسبات را داشتیم و درآمدهای نفتی مانع نمی‌شد شاید دچار سرنوشت امروز در عرصه اقتصادی نمی‌شدیم.

ناظمی اردکانی افزود: دشمن هم از همین زاویه و دریچه وارد شده و حربه تحریم را به کار گرفته است. مسئولین ذیربط اقتصادی به جای اینکه تحریم را تبدیل به فرصت کنند و اقتصاد منهای نفت را پایه ریزی کنند متأسفانه دل به مذاکره با دشمن بستند. دشمن هم در مذاکرات از ما اطلاعات حداکثری گرفت و فشارها را بیشتر کرد و اقتصاد کشور را به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم کاملاً شرطی نسبت به مذاکرات و وابسته به ترفندهای خود کرد.

وی ادامه داد: مسئولین اقتصادی به جای آنکه نسخه اقتصاد مقاومتی را که رهبر انقلاب هوشمندانه آن را تدوین و تنظیم کرده بودند اجرا کنند، صرفاً دل در گرو مذاکرات خارجی داشتند و ظرفیت‌های های داخلی به غیر از نفت را رها کردند.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با اشاره به مصائب حوزه فرهنگی نیز گفت: دشمن در دهه‌های گذشته بسیار هوشیارانه فرهنگ انقلابی و دینی را هدف قرار داد و هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل شد. امروز ده‌ها و صدها ماهواره به صورت شبانه روزی علیه ارزش‌های انقلابی و دینی سخن پراکنی می‌کنند تا اینکه آن فرهنگی که باعث وحدت و انسجام ملی و خودباوری و قوام انقلاب می‌شود را از توانایی بی اندازند.

ناظمی اردکانی تاکید کرد: آنها با هزینه‌های گزاف، دین داری را در جوانان هدف قرار دادند و فرهنگ خودباوری که عامل مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن می‌شود را تضعیف کردند و با نفوذی که داشتند آنقدر پیش رفتند که دولت ما بودجه نهادهای فرهنگی و حوزوی را به مرز صفر رسانده است.

وی افزود: در این زمینه متأسفانه به هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی که در دهه هفتاد عنوان شد کمتر توجه شده است و باید گفت که در عرصه فرهنگی هم محاسبه صحیح و عقلانی از تهدیدها و ظرفیت‌ها نشده است که رهبر انقلاب به خوبی در همین سخنرانی اخیر به آن اشاره داشتند.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: با آسان هزینه کردن درآمدهای نفتی در اقتصاد شاهد این بودیم که به اشرافی گری در بین برخی از اقشار جامعه و برخی از مسئولان دامن زده شد و روحیه مصرف گرایی و مصرف زدگی در دهه‌های گذشته رایج شد و توازن دهک‌های اقتصادی به هم خورد. تبعیض و شکاف اقتصادی عوارض فرهنگی خاص خود را به همراه آورد که در برخی از اقشار جامعه شاهد آن هستیم.

وی در پایان گفت: ما اگر درس‌های دفاع مقدس و آموزه‌های برگرفته از آن دوران را در اقتصاد و فرهنگ به کار بگیریم آن‌وقت شاهد تلاش شبانه روزی مدیران و مسئولان همانند فرماندهان دفاع مقدس خواهیم بود و به هیاهوی دشمن هم اعتنا نمی‌کنیم.