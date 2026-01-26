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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

۴ دانش‌آموز بر اثر مسمومیت جان باختند

۴ دانش‌آموز بر اثر مسمومیت جان باختند

حداقل ۴ دانش‌آموز بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن در نیلی، مرکز استان دایکندی در مرکز افغانستان، جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بر اساس این بیانیه، این دانش‌آموزان که از زغال سنگ تصفیه نشده در یک اجاق سنتی برای گرم کردن اتاق خود استفاده می‌کردند، پس از تجمع گاز سمی در داخل خانه و خفگی جان خود را از دست دادند.

قربانیان، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ ساله، از یک منطقه دورافتاده استان به نیلی سفر کرده بودند تا برای آزمون سراسری ورود به دانشگاه آماده شوند و در زمان حادثه مشغول تحصیل بودند.

دو هفته پیش هم حداقل چهار معدنچی بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن در یک معدن سنگ در استان بدخشان در شمال افغانستان جان خود را از دست دادند.

در افغانستان، زمستان‌های سخت و نبود سیستم‌های گرمایش مرکزی بسیاری از خانواده‌ها را مجبور می‌کند تا از اجاق‌های سنتی که با چوب یا زغال سنگ کار می‌کنند، استفاده کنند. چنین فجایعی به دلیل تهویه نامناسب و استفاده از سوخت بی‌کیفیت همچنان رایج است.

کد مطلب 6731956

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