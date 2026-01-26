۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در توقیف پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب با همکاری پاسگاه انتظامی توکهور در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر حمل سوخت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۴۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۲ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.