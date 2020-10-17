آغاز پویش رژیم غذایی سالم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین عزیزی، در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا آورده است: این روزها مشخصاً مطرح و مستند اعلام می‌شود مسئله ارتباط ایمنی و سلامت مصرف کننده نه تنها با بیماری‌های غیر واگیر بلکه با بیماری‌های مرتبط با کرونا نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با توجه به شعار روز جهانی غذا در سطح بین الملل «همه باهم: رشد، تغذیه، پایداری - رفتار ما آینده ما را می‌سازد» شعار ملی با عنوان «آغاز پویش رژیم غذایی سالم» با هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا در سازمان غذا و دارو برای کمک به وضع موجود در برابر بیماری‌های هم غیر واگیر و هم بیماری پندومیک کرونا را در پیش داریم.

حوزه سلامت عمومی باید حمایت و پشتیبانی و متمرکز شود تا مصرف کنندگان در برابر مخاطرات مسمومیت غذا و بیماری‌های مرتبط حفظ شوند. کلید حفظ زندگی و بهبود سلامت. دسترسی کافی به غذای سالم است که از حقوق مردم است. در این راستا جایگاه و مسئولیت اداره کل غذا با توجه به مفهوم ایمنی غذا در رسیدن به جامعه آرمانی و سالم بسیار حیاتی و مهم است اما این نیازمند همیاری و همکاری تمام بخش‌های مرتبط با این حوزه است.

در تلاش هستیم ضمن تعامل با تولید کنندگان و وارد کنندگان با رفع موانع سیاست‌های جهش تولید از طریق شفاف سازی و تسهیل فرایندهای امور اجرایی، مخصوصاً در شرایط کنونی در ارتقا و حفظ سلامت مصرف کننده مسئولیت پذیر باشیم. طراحی و اجرای سامانه‌ای اداره کل غذا نیز بر همین اساس در حال توسعه و بهبود است.

در این راستا اداره کل غذا به منظور تسهیل در روند اخذ مجوزهای بهداشتی و به منظور اجرای کردن و پیشبرد تکالیف باقی مانده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه‌ها، نسبت به راه اندازی سامانه‌های ثبت منبع و فرآورده در سامانه TTAC ، انجام کلیه امور فرآیندها به صورت الکترونیک، آموزش کارشناسان معاونت‌های غذا و دارو، آموزش کارشناسان اداره کل، انجام شناسه گذاری کلیه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی وارداتی و تولیدی اقدام کرده است.

برنامه PMS یا همان ارزیابی محصول در سطح عرضه را در سطح ملی داریم. نظارت بر سیستم‌های تولید، ورود و عرضه مواد غذایی را در کل کشور بر مبنای سامانه‌ها و توسعه و معرفی محصولات غذایی سودمند و آن دسته از محصولات غذایی که به ارتقا سلامت مصرف کننده کمک می‌کنند از برنامه‌ها و اهداف تعیین شده سازمان غذا و دارو ست.

از تمامی واحدهای تولیدی که با هدف حفظ و ارتقا سلامت مصرف کننده کاهش مؤثری در میزان قند و نمک و چربی محصولات داشته اند قدر دان هستیم و در حد امکان این واحدها را به مردم معرفی خواهیم کرد.

پویش رژیم غذایی سالم با هدف افزایش ایمنی در برابر کرونا: از طریق کاهش مصرف قند، نمک و چربی و همینطور کاهش میزان قند و نمک و چربی در محصولات تولیدی و کنترل و اطلاع رسانی از طریق نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای از برنامه‌های اداره کل غذا و معاونت‌های غذا و دارو است.

برنامه‌های اجرایی اداره کل ارزیابی و نظارت بر مواد غذایی به همت کارشناسان و متخصصین ستادی و معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با هدف گذاری کاهش مخاطرات سلامتی و حفظ و ارتقا سلامتی رو به جلو در حال اجرا هستند.

با همکاری دست اندرکاران صنعت غذا در بسیاری از محصولات ویژگی‌های محصولات غذایی را از نظر اسیدهای چرب ترانس، نمک، چربی کل روند رو به کاهش را داریم و با برنامه‌هایی که داریم در آینده نزدیک مخاطرات مربوط به میزان مصرف این شاخص‌ها را به حداقل کاهش خواهیم داد.

توصیه ما برای آحاد مردم کاهش مصرف چربی‌ها، نمک و قندها بوده و اینکه به مجوزهای سازمان غذا و دارو بر روی محصولات غذایی دقت کنند.