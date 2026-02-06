تداوم یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز دست به حملاتی گسترده در نقاط مختلف کرانه باختری زدند.

گزارش‌ها حاکی است که نظامیان اسرائیلی به شهرها و روستاهایی از جمله الجربا و مسلیه در جنوب جنین، حرمله در شرق بیت ‌لحم، اللبن الشرقیه در جنوب نابلس و اردوگاه‌های الامعری و عقبه جبر در رام ‌الله و اریحا وارد شده‌اند.

در جریان این یورش‌ها، نیروهای اشغالگر از منور استفاده کردند و ده‌ها خانه را مورد بازرسی و تخریب قرار دادند.

همچنین گزارش شده که ۶ جوان در روستای اماتین در شرق قلقیلیه و چندین جوان دیگر نیز در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت شدند.

همچنین منابع محلی اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی و گروهی از شهرک‌نشینان، ورودی‌های شهرک دیر جریر را مسدود کردند.

تصاویر منتشر شده از شهرک سعیر در شمال الخلیل، خسارات سنگین وارد شده به منازل اهالی را نشان می‌دهد.