تصادف درزنجان سه کشته برجا گذاشت

سرهنگ محمد علی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۱۰.۳۰ صبح امروز (شنبه) برخورد یک دستگاه وانت با نیسان در محور زنجان به دندی سه کشته برجای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کرد و یادآور شد: طی هفت ماهه سال جاری علت بیشتر تصادفات در جاده‌های استان زنجان به علت تخطی از سرعت مطمئنه و توجه نکردن به جلو بوده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: از مردم درخواست می‌شود از مسافرت‌های غیرضرور خودداری کرده و اگر هم قصد سفر دارند قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.