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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۵

با حضور با شکوه مردم قدردان قزوین؛

پیکر مطهر شهید شیری به خاک سپرده شد

پیکر مطهر شهید شیری به خاک سپرده شد

قزوین – با حضور باشکوه مردم استان قزوین پیکر شهید مدافع حرم زکریا شیری در اقبالیه به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید شیری که پس از ۵ سال فراق به کشور بازگشته بود دقایقی پیش با حضور با شکوه مردم قزوین در اقبالیه به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر شهید شیری با حضور با شکوه مردم شهید پرور استان قزوین و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از میدان امام خمینی (ره) اقبالیه به سمت آرامگاه ابدی خود تشییع و به خاک سپرده شد.
حضور پر رنگ مردم و مسؤولین در این مراسم از نکات بارز این بدرقه با شکوه بود.

آیت‌الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین، منوچهر حبیبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین، شفیعی فرماندار قزوین، سردار آذربایجانی از فرماندهان جبهه مقاومت در سوریه و فرمانده سابق تیپ ۸۲ صاحب الامر (عج) استان قزوین نیز در این مراسم حضور داشتند.

شهید زکریا شیری در سال ۹۴ در عملیاتی در حومه حلب به شهادت رسیده بود. پیکر این شهید هفته گذشته به کشور بازگشت و بعد از طواف حرم علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) در روز شهادت آن حضرت در آرامگاه ابدی خود آرام گرفت.

کد مطلب 5049924

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