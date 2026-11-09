به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضایی، بعد از ظهر دوشنبه، در بازدید از یک کارخانه در پاکدشت که، با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در ایجاد فرصت‌های شغلی اظهار کرد: اشتغال زندانیان در محیط‌های تولیدی، اقدامی ارزشمند در راستای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی است و می‌تواند زمینه بازگشت مؤثر این افراد به جامعه را فراهم کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های این کارخانه افزود: آنچه در این مجموعه مشاهده می‌شود، تنها فعالیت در حوزه تولید نیست، بلکه توجه به مسائل انسانی و استفاده از ظرفیت نیروی کار برای ایجاد فرصت‌های جدید نیز در کنار آن قرار دارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اشتغال ۱۰ زندانی در این واحد تولیدی تصریح کرد: هر فردی که از فرصت اشتغال برخوردار می‌شود، در واقع زمینه حمایت از یک خانواده نیز فراهم شده است؛ چراکه اشتغال و درآمد پایدار می‌تواند به بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

رضایی ادامه داد: فراهم کردن محیط کاری مناسب برای این افراد و ایجاد فرصت مشارکت در چرخه تولید، علاوه بر حفظ کرامت انسانی، زمینه بازگشت آن‌ها به زندگی عادی و ایفای نقش اجتماعی را تقویت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه چنین اقداماتی خاطرنشان کرد: تجربه واحدهای تولیدی در به‌کارگیری این افراد می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشابه در سایر مجموعه‌ها و گسترش آموزش‌های مهارتی و فرصت‌های شغلی باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل میان کارگران، کارفرمایان و مسئولان را از ظرفیت‌های مهم شهرستان پاکدشت برشمرد و گفت: هماهنگی میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان شهرستان، نقش مؤثری در حمایت از تولید و رفع مسائل واحدهای اقتصادی دارد.

رضایی با اشاره به فعالیت شهرک‌های صنعتی پاکدشت بیان کرد: مشکلات اقتصادی و پیامدهای جنگ، بخش‌های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اما هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول می‌تواند به مدیریت مشکلات و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.

وی همچنین از همراهی مسئولان شهرستان، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، دستگاه قضایی و تولیدکنندگان در حمایت از اشتغال و تولید قدردانی کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان بر آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان و همراهی با برنامه‌های توسعه اشتغال و تقویت فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد.