آگاهی و بیداری پایه نظام نبوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در درس گفتارهای خود با بیان اینکه دوران ۱۰ ساله حاکمیت اسلام در مدینه دوره‌ای پرکار و تأثیرگذار در تاریخ بشر بوده است، اظهار داشت: دوره مدینه، فصل دوم دوران بیست و سه ساله رسالت پیغمبر، دوران شالوده ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمانه‌ها و دوران‌های تاریخ انسان و همه مکان‌ها است.

امام جمعه تبریز اضافه کرد: این الگو، یک الگوی کامل است که در هیچ دورانی مانند آن را سراغ نداریم، لیکن با نگاه به این الگوی کامل، می‌توان شاخص‌ها را شناخت.

وی گفت: این شاخص‌ها برای افراد بشر و مسلمان‌ها علامت‌هایی دارد که باید به وسیله آنها نسبت به نظام‌ها و انسان‌ها قضاوت کرد.

وی در ادامه با تبیین اهداف هجرت پیامبر از مکه به مدینه گفت: هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این بود که با محیط ظالمانه، طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که آن روز در سرتاسر دنیا حاکم بود، مبارزه کند و هدف، فقط مبارزه با کفار مکه نبود، بلکه مسأله، مسأله جهانی بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ادامه داد: پیامبر اکرم این هدف را دنبال می‌کرد که هرجا زمینه مساعد بود، بذر اندیشه و عقیده را بپاشد؛ با این امید که در زمان مساعد، این بذر سبز خواهد شد؛ هدف این بود که پیام آزادی و بیداری و خوشبختی انسان به همه دل‌ها برسد.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: پیامبر با هجرت به مدینه، نظامی نمونه را به وجود آورد و آن را به همه بشریت و تاریخ ارائه کرد.

آل هاشم گفت: نظامی که پیغمبر ساخت، شاخص‌های گوناگونی دارد که در بین آنها هفت شاخص از همه مهمتر و برجسته‌تر است.