پلمب در انتظار واحدهای متخلف در البرز

شهاب مستوفی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه پلمب و اخطار در انتظار واحدهایی است که پروتکل‌های بهداشتی را نادیده می‌گیرند، اظهار کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده از چند واحد پذیرایی اخطارهای لازم در خصوص رعایت موارد و پروتکل‌های بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت داده شد.

وی ادامه داد: در بازرسی یکی از واحدهای بزرگ پذیرایی در جاده چالوس درصد بسیار بالایی از رعایت پروتکل‌های مشاهده شد اما بسیاری از واحدهای ارائه غذا و فست‌فود در میدان کرج به دلیل عدم رعایت پروتکل‌ها و موارد بهداشتی اخطار گرفته و برخی نیز پلمب شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تصریح کرد: همچنین یکی از پمپ‌بنزین‌ها نیز به دلیل عدم استفاده برخی کارکنان از ماسک و دریافت پول نقد شامل دریافت اخطار شد.

وی خاطرنشان کرد: در بازدید از ایستگاه تاکسی مجاور سینما هجرت نیز خوشبختانه رانندگان تاکسی‌ها همگی با رعایت پروتکل‌ها و ماسک به ارائه خدمات به مردم می‌پرداختند اما شاهد هستیم که به دلیل عدم ارائه کارت‌خوان از سوی دستگاه‌های مربوطه به این تاکسی‌داران، انها همچنان مجبور هستند از مسافران پول نقد دریافت کنند این در حالی است که بسیاری از آنها اذعان داشتند که درخواست خود را برای دریافت دستگاه کارت‌خوان ارائه داده‌اند اما هنوز دستگاهی ارائه نشده و با ادامه این روند جان خود و خانواده‌شان در معرض خطر کرونا قرار دارد.

مستوفی با بیان اینکه پروتکل‌ها باید به صورت صد درصد مورد اجرا قرار گیرد وگرنه شاهد ادامه شیوع کرونا و افزایش تعداد قربانیان خواهیم بود، گفت: از شهروندان و همه اقشار جامعه خواهشمندیم که با رعایت پروتکل‌ها کمک کنند تا هرچه زودتر شاهد قطع این زنجیره در شهر و کشورمان باشیم.