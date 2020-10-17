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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۲۰:۳۲

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

شناسایی ۵۰ بیمار جدید کرونایی در گیلان/ ۳ کودک بستر هستند

شناسایی ۵۰ بیمار جدید کرونایی در گیلان/ ۳ کودک بستر هستند

رشت- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به شناسایی ۵۰ بیمار جدید کرونایی در این استان، گفت: سه کودک مبتلا به کرونا نیز در گیلان بستر هستند.

آبتین حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی و بستری ۵۰ بیمار جدید کرونایی در استان گیلان، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۵۰ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان گیلان بستری هستند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه کودکان نیز از ابتلاء به ویروس کرونا مصون نیستند لذا والدین باید در این زمینه نیز حساسیت ویژه ای داشته باشند، افزود: هم اکنون سه کودک که برای برداشت کیوی در باغات گیلان حضور داشتند از طریق کارگر مبتلا به این ویروس به کرونا مبتلا و در بیمارستان‌های گیلان بستری هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه متأسفانه عادی انگاری نسبت به بیماری کرونا سبب افزایش روند ابتلاء به این بیماری در استان شده است، گفت: شهروندان باید همچنان به دستور العمل های بهداشتی توجه داشته و آنها رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان تنها در مواقع ضروری از منازل خارج نشوند، بیان کرد: مسافران نیز در صورت مسافرت به استان گیلان با شهروندان گیلانی در تماس نباشند و دستور العمل های بهداشتی را رعایت کرده و به صورت مداوم شستشوی دست‌ها را انجام دهند.

کد مطلب 5050060

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