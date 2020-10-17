به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در لرستان، اظهار داشت: مجموع مبتلایان به این بیماری در استان به ۳۳ هزار و ۹۳۳ نفر رسیده است.

وی، عنوان کرد: متأسفانه تا کنون ۶۹۱ نفر به علت ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست داده اند.

مسئول ستاد مبارزه با کرونا دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶۰ نفر در وضعیت شدید ابتلاء به این بیماری بوده و تحت مراقبت‌های ویژه هستند، گفت: وضعیت شهرستان‌های خرم آباد، بروجرد، کوهدشت، دورود، الیگودرز، دلفان، پلدختر، سلسله و ازنا قرمز است.

کوشکی، تصریح کرد: همچنین شهرستان‌های چگنی و رومشکان نیز در وضعیت زرد این بیماری قرار دارند.