جدال هشت تیم در لیگ برتر هندبال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله شانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با حضور هشت تیم در دو گروه و به صورت متمرکز از فردا دوشنبه ۲۸ مهرماه تا سوم آبان ماه در تالار هندبال شهید سلیمانی تهران برگزار می‌شود.

در این دوره تیم‌های اشتاد سازه مشهد، فولاد مبارکه سپاهان، پرسپولیس بهبهان، کربنات سدیم فیروز آباد، شهید شاملی کازرون، ذوب آهن، سنگ آهن بافق و تأسیسات دریایی شرکت کرده‌اند.

طبق پروتکل اعلامی فدراسیون هندبال همه بازیکنان و کادر فنی تیم‌ها باید قبل از ورود به مسابقات دو بار تست کرونا داده باشند. بعد از ورود به تهران نیز مجدداً تست کرونا گرفته خواهد شد.

گروه‌بندی تیم‌های حاضر در لیگ برتر زنان به این ترتیب است:

گروه A:

اشتاد سازه مشهد، فولاد مبارکه سپاهان، پرسپولیس بهبهان و کربنات سدیم فیروزآباد

گروه B:

شهید شاملی کازرون، ذوب آهن، سنگ آهن بافق و تأسیسات دریایی

* برنامه کامل مرحله رفت لیگ برتر هندبال زنان به این ترتیب اعلام شده است:

دوشنبه ۲۸ مهر (گروه A):

* اشتاد سازه مشهد - فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۱

* پرسپولیس بهبهان - کربنات سدیم فیروز آباد ساعت ۱۴

سه شنبه ۲۹ مهر (گروه B):

* شهید شاملی کازرون - تأسیسات دریایی ساعت ۱۱

* ذوب آهن اصفهان - سنگ آهن بافق ساعت ۱۴

چهارشنبه ۳۰ مهر( گروه A):

*اشتاد سازه مشهد - پرسپولیس بهبهان ساعت ۱۱

*فولاد مبارکه سپاهان - کربنات سدیم فیروز آباد ساعت ۱۴

پنج شنبه یکم آبان (گروه B):

* شهید شاملی کازرون - ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۱

* سنگ آهن بافق - تأسیسات دریایی ساعت ۱۴

جمعه دوم آبان (گروه A):

* اشتاد سازه مشهد - کربنات سدیم فیروزآباد ساعت ۱۱

* فولاد مبارکه سپاهان - پرسپولیس بهبهان ساعت ۱۴

شنبه سوم آبان (گروه B):

* شهید شاملی کازرون - سنگ آهن بافق ساعت ۱۱

* تأسیسات دریایی - ذوب آهن اصفهان ساعت ۱۴