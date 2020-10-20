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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۹

با هدف گسترش فرهنگ آزاداندیشی؛

بسیج اساتید دانشگاههای تهران کرسیهای «علمی ترویجی» برگزار می کند

بسیج اساتید دانشگاههای تهران کرسیهای «علمی ترویجی» برگزار می کند

معاونت پژوهش بسیج اساتید دانشگاه های تهران «کرسی های علمی-ترویجی» را با هدف بسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشی برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش بسیج اساتید دانشگاه های تهران  «کرسی های علمی-ترویجی» را با مجوز وزارت علوم برگزار می کند.

افراد متقاضی پس از تکمیل فرم های مربوطه و تایید معاونت پژوهش می توانند کرسی دیدگاه علمی خود را برگزار کنند. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به ایمیل tehb.۰۵@basijasatid.ir یا شماره ۰۲۱۶۶۵۶۵۰۴۲تماس حاصل کنند.

بسط و گسترش فرهنگ آزاد اندیشی، بستر سازی تمرین نظریه پردازی، نقد و منظرات علمی، ایجاد امکان ارائه نظریات در حال تکمیل، توسعه و بازآفرینی، گسترش فضای عقلانیت و تضارب آراء، بسط نشاط علمی و شجاعت نوآوری، نقد و مناظره و توانمند سازی مراکز علمی در برگزاری کرسی ها برخی از اهداف برگزاری این کرسی ها اعلام شده است.

کد مطلب 5052142
زهرا سیفی

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