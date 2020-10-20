بسیج اساتید دانشگاههای تهران کرسیهای «علمی ترویجی» برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش بسیج اساتید دانشگاه های تهران «کرسی های علمی-ترویجی» را با مجوز وزارت علوم برگزار می کند.

افراد متقاضی پس از تکمیل فرم های مربوطه و تایید معاونت پژوهش می توانند کرسی دیدگاه علمی خود را برگزار کنند. متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به ایمیل tehb.۰۵@basijasatid.ir یا شماره ۰۲۱۶۶۵۶۵۰۴۲تماس حاصل کنند.

بسط و گسترش فرهنگ آزاد اندیشی، بستر سازی تمرین نظریه پردازی، نقد و منظرات علمی، ایجاد امکان ارائه نظریات در حال تکمیل، توسعه و بازآفرینی، گسترش فضای عقلانیت و تضارب آراء، بسط نشاط علمی و شجاعت نوآوری، نقد و مناظره و توانمند سازی مراکز علمی در برگزاری کرسی ها برخی از اهداف برگزاری این کرسی ها اعلام شده است.