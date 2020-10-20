اندونزی با استقرار هواپیماهای جاسوسی آمریکا در کشورش مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار تن از منابع وابسته به دولت جاکارتا به خبرگزاری رویترز گفتهاند که طی سال جاری میلادی و در بازه زمانی جولای تا آگوست، اندونزی به درخواستهای مکرر واشنگتن مبنی بر استقرار و سوخترسانی به هواپیماهای جاسوسی پی -۸ پوزیدون آمریکا، پاسخ منفی داده است.
به گفته این منابع، درخواستها در عالیترین سطوح و خطاب به وزارتخانههای دفاع و امور خارجه اندونزی مطرح شده و مایه تعجب عمیق مقامات جاکارتا بوده است چرا که آنها همیشه بر موضع بیطرفانه خود در قبال مسائل دریای چین جنوبی تاکید دارند.
آمریکا از هواپیماهای پی -۸ برای رصد فعالیتهای پکن در منطقه دریای چین جنوبی استفاده میکند.
چین با ویتنام، مالزی، فیلیپین، برونئی و همچنین اندونزی بر سر حق مالکیت این منطقه مناقشه دارد حال آنکه همزمان، همه طرفین صلاح امنیتی و اقتصادی خود را در حل مسالمتآمیز اختلافات میبینند.
