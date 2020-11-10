مشکلی از بابت کرونا نداریم/ دلیل لغو دور برگشت لیگ هندبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم از مرحله رفت سی و سومین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش مردان از عصر امروز سه شنبه ۲۰ آبان ماه با برگزاری دیدارها در دو گروه در تالار هندبال شهید سلیمانی تهران آغاز می‌شود.

مراد کرمی رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال پیش از آغاز این رویداد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تست‌های گروه اول برای آغاز مسابقات مشکلی ندارد و تنها چند تیم و چند نفر تست شان مثبت شد تا بتوانیم با خیالی راحت رقابت‌ها را شروع کنیم.

وی افزود: تست کرونا دو نفر از تیم بهبهان، ستارگان یک بازیکن و تیم شهید شاملی نیز یک نفر از اعضای کادرشان مثبت شده است. به نظر می‌رسد تیم‌ها نسبت به مرحله اول دور رفت اشراف بیشتری نسبت به رعایت پروتکل‌ها دارند و همین باعث شده تا این بار با مشکلی روبرو نشویم. البته امروز جواب تست گروه دوم نیز برای برگزاری مسابقات از فردا به دست ما می‌رسد که امیدواریم این گروه نیز مشکلی نداشته باشند.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد: تیم‌ها برای برگزاری لیگ رضایت و اصرار داشتند و با آمادگی هم در لیگ حاضر شدند. تیم‌ها هم از نحوه برگزاری لیگ راضی بودند و حتی مایل بودند زودتر رقابت‌ها برگزار شود.

وی در مورد لغو مرحله برگشت لیگ برتر هندبال بانوان هم گفت: به علت شیوع بیش از حد کرونا به درخواست تیم‌های حاضر در لیگ بانوان مرحله برگشت لغو شد. قرار بود این مرحله از ۹ آذرماه در مشهد برگزار شود که قرار بر این شد کمی صبر کنیم تا وضعیت کرونا بهتر شود.

* زهرا محمدی فر