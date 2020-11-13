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۲۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۱۶

مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه کرمانشاه خبر داد؛

بهره‌مندی بیش از ۱۰هزار نفر در کرمانشاه از بیمه بیکاری

بهره‌مندی بیش از ۱۰هزار نفر در کرمانشاه از بیمه بیکاری

کرمانشاه- مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه استان کرمانشاه گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات واحد های تولیدی بیش ‌از ۱۰ هزار نفر از بیمه بیکاری در استان کرمانشاه استفاده می کنند.

حسن عزیزی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اسفند سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا بیشتر واحدهای صنفی و تولیدی با چالش مواجه شدند و تعدادی از آنها نیروی‌های خود را تعدیل کرده و این کارگران برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار و رفاه اجتماعی مراجعه کردند.

وی افزود: تا قبل از شیوع ویروس کرونا انجام کارهای بیمه بیکاری به صورت دستی انجام می‌گرفت اما بعد از این اتفاق با راه اندازی سایت بیمه بیکاری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این خدمات غیر حضوری ارائه می‌شود.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه استان کرمانشاه ادامه داد: برای دریافت بیمه بیکاری کارگران می‌بایست برای کارگران رسمی یک سال و قراردادی ۶ ماه سابقه پرداخت سه درصدی بیمه بیکاری را داشته باشند.

عزیزی گفت: با شیوع کرونا مقرر شد تا کسانی که حتی یک ماه حق بیمه پرداخت کرده‌اند بیمه بیکاری به آنان تعلق گیرد و در اسفند، فروردین و اردیبهشت ۱۴ هزار و ۱۴۰ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کردند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از این افراد واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری نبودند تصریح کرد: از این تعداد هشت هزار و ۶۰۴ نفر مدارک آنان تأیید شد و پس از دریافت پیامک شماره حساب و شبا خود را در سامانه ثبت نمودند.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه استان کرمانشاه با بیان مبلغ بیمه بیکاری گفت: به این افراد ۵۵ درصد حقوق پایه و پنج درصد به ازا هر نفر تحت پوشش به حساب آنان واریز شد.

عزیزی ادامه داد: از خرداد ماه دوباره شرایط بیمه بیکاری به حالت قبل بازگشت و افراد باید شرایط لازم را برای دریافت این امر را داشته باشند و بر این اساس حداقل حقوق ۲ میلیون تومان به آنها تعلق خواهد گرفت که مدت پرداخت این بیمه بیکاری بستگی به سابقه افراد دارد.

وی گفت: متأسفانه اعتبارات محدود است و این اجازه را نمی‌دهد که سایر مشاغل مانند دست فروشان و غیره که به سبب کرونا آسیب به آنها وارد شد و حق بیمه سه درصدی را پرداخت نکرده‌اند از این شرایط بهره مند شوند.

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه استان کرمانشاه افزود: با توجه به اطلاعات موجود در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر در استان کرمانشاه بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

کد مطلب 5070202

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