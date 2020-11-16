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۲۶ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۵۰

«علی‌اسماعیلی» مشاور رسانه ای باشگاه پرسپولیس شد

«علی‌اسماعیلی» مشاور رسانه ای باشگاه پرسپولیس شد

یکی از خبرنگاران باسابقه حوزه پرسپولیس به عنوان مشاور رسانه ای مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، طی حکمی از سوی جعفر سمیعی، کاوه علی‌اسماعیلی به عنوان مشاور رسانه‌ای مدیرعامل پرسپولیس منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استفاده از دانش و تجارب خود گام‌های موثری در راستای تحقق اهداف، برنامه‌ها و ارتقای بهره‌وری باشگاه بردارید.

علی‌اسماعیلی متولد سال ۱۳۶۳ و کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی است. او حدود دو دهه سابقه کار در مطبوعات و رسانه‌های ورزشی را در کارنامه دارد.

علی‌اسماعیلی کار خود در مطبوعات ورزشی را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد و در تمام این سال‌ها در حوزه خبری باشگاه پرسپولیس قلم زده است.

کد مطلب 5072992
مهدی مرتضویان

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