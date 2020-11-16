به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، طی حکمی از سوی جعفر سمیعی، کاوه علی‌اسماعیلی به عنوان مشاور رسانه‌ای مدیرعامل پرسپولیس منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استفاده از دانش و تجارب خود گام‌های موثری در راستای تحقق اهداف، برنامه‌ها و ارتقای بهره‌وری باشگاه بردارید.

علی‌اسماعیلی متولد سال ۱۳۶۳ و کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی است. او حدود دو دهه سابقه کار در مطبوعات و رسانه‌های ورزشی را در کارنامه دارد.

علی‌اسماعیلی کار خود در مطبوعات ورزشی را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد و در تمام این سال‌ها در حوزه خبری باشگاه پرسپولیس قلم زده است.