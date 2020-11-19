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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۹:۵۴

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارش باران و برف زنجان را فرامی‌گیرد/ افت دمای هوا

بارش باران و برف زنجان را فرامی‌گیرد/ افت دمای هوا

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از بارش باران و برف در این استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از اواخر امروز سامانه بارشی به استان وارد می‌شود.

وی از بارش باران و برف در استان خبر داد و اظهار کرد: بارش‌ها روز شنبه در استان شدت می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه بارش برف در ارتفاعات به صورت برف خواهد بود، گفت: در این میان به رانندگان توصیه می‌شود در گردنه‌های کوهستانی استان تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان در استان کاهش یافته و هوا به صورت محسوسی سرد می‌شود.

کد مطلب 5075344

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