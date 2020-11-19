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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۴۶

به مناسبت هفته کتاب و بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار انجام می‌شود؛

طرح عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی کشور با ارسال پیامک

طرح عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی کشور با ارسال پیامک

طرح سراسری عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور به مناسبت هفته کتاب و بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، در روز ۲۹ آبان‌ماه از طریق ارسال پیامک صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح سراسری عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور با توجه به استقبال هموطنان از ثبت نام غیرحضوری در روز ۲۴ آبان ماه به مناسبت بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، امروز ۲۹ آبان ماه نیز تمدید شد.

بر این اساس علاقه مندان می‌توانند با ارسال کد ملی خود به شماره ۵۰۰۰۲۹۲۹ به صورت غیرحضوری به عضویت کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور درآیند.

پیش از این به منظور تکریم اعضای نهاد کتابخانه‌های عمومی و به دلیل تعطیلی‌های پیش آمده، عضویت همه اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور به مدت یک‌سال از تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ به صورت رایگان، تمدید شده بود.

کد مطلب 5075523

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