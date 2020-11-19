بر این اساس علاقه مندان می‌توانند با ارسال کد ملی خود به شماره ۵۰۰۰۲۹۲۹ به صورت غیرحضوری به عضویت کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور درآیند.

پیش از این به منظور تکریم اعضای نهاد کتابخانه‌های عمومی و به دلیل تعطیلی‌های پیش آمده، عضویت همه اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور به مدت یک‌سال از تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹ به صورت رایگان، تمدید شده بود.