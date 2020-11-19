وزیر خارجه آمریکا برای نخستین بار وارد بلندی های اشغالی جولان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدیار، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا امروز (پنجشنبه) برای اولین بار وارد بلندی‌های اشغالی جولان سوریه شد.

پمپئو در ابتدای ورود خود به این منطقه گفت که به جولان آمده تا بر حاکمیت رژیم صهیونیستی بر این منطقه تأکید کند و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا این موضوع را به رسمیت شناخته است.

این در حالی است که اقدام وزیر خارجه آمریکا نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می‌رود.

وزیر خارجه آمریکا امروز در جریان کنفرانس خبری مشترک خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین در قدس اشغالی اعلام کرده بود که قصد دارد از بلندی‌های اشغالی جولان سوریه بازدید کند.

پیش از این «حازم قاسم» سخنگوی حماس اعلام کرده بود که سفر وزیر خارجه آمریکا به تل آویو و حضور در شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری و جولان اشغالی سوریه مصداق تعرض به حقوق ملت فلسطین است. حضور پمپئو در بلندی‌های اشغالی جولان سوریه تلاشی برای اعلان حاکمیت دروغین تل آویو بر این منطقه به شمار می‌رود.