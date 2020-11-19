کرونا جان ۲۱ نفر را در یزد گرفت/ ابتلای قطعی ۴۰۰ نفر به کووید۱۹

ابراهیم سلمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۴۲۰ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شدند.

وی افزود: در شبانه روز گذشته ۱۶۶ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند که شهرستان های ابرکوه، بافق، میبد و اردکان بیشترین تعداد بستری را نسبت به جمعیت به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه در شبانه روز گذشته ۲۱ تن از بیماران مبتلا به کرونا در استان جان خود را از دست دادند.

سلمانی بیان کرد: در حال حاضر، هزار و ۳۶ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد ۲۰۳ بیمار به دلیل وخامت حال، در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفته اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اعمال محدودیت های جدید در استان از هم استانی ها خواست: ضمن احترام به مصوبات از حضور غیرضروری در سطح شهر و برگزاری دورهمی های خانوادگی و دوستانه در منازل جدا خودداری کنند.