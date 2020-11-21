مرور ۶ کتاب از میراث ادبیات کهن ایران در رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو تهران، محمدباقر رضایی سردبیر برنامه «کتاب شب» گفت: ۶ کتاب خواندنی و شنیدنی از ادبیات کلاسیک ایران در برنامه «کتاب شب» رادیو تهران با صدای بهروز رضوی معرفی و مرور می شوند. این کتاب ها در نوع خود، آثار ممتازی هستند که آشنایی با آنها، سود فراوانی در بر دارد.

وی افزود: این آثار ضمن آنکه ما را با جوانب گوناگون زندگی و مناسبات مردم سرزمینمان آشنا می کنند، رهیافت های ارزشمندی را نیز برای زندگی امروز در اختیارمان بگذارند.

اسامی و روز پخش کتاب هایی که به طور تفصیلی در این برنامه معرفی و مرور می شوند، به این صورت اعلام شده است:

شنبه یکم آذر، «لطایف المعارف» اثر ثعالبی نیشابوری با تصحیح علی اکبر شهابی خراسانی.

یکشنبه دوم آذر، «ذخیره الملوک» اثر میر سید علی همدانی با تصحیح سید محمود انواری.

دوشنبه سوم آذر، «فارسنامه ناصری» اثر میرزا حسن حسینی فسایی با تصحیح منصور رستگار فسایی.

سه شنبه چهارم آذر، «تحفه الغرایب» اثر محمد بن ایوب طبری با تصحیح جلال متینی.

چهارشنبه پنجم آذر، «تذکره الاولیاء» اثر عطار نیشابوری با تصحیح محمد استعلامی.

و پنجشنبه ششم آذر، «دستورالوزاره» اثر محمود بن محمد بن حسین اصفهانی با تصحیح رضا انزابی نژاد.

این مجموعه ۶ قسمتی با سردبیری و نویسندگی محمدباقر رضایی، تهیه کنندگی زرین کشاورز و گویندگی بهروز رضوی در گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران تولید شده است.

ساعت پخش برنامه ۳۰: ۲۳ روی موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز یا موج ای.ام ردیف ۱۳۳۲ کیلوهرتز است.