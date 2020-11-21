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۱ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۰

معاون فرهنگی ارشاد فارس خبر داد:

فروش کتابفروشی های استان فارس میلیاردی شد

فروش کتابفروشی های استان فارس میلیاردی شد

شیراز- معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از فروش بیش از ۱ میلیارد تومان در طرح پاییزه کتاب ۱۳۹۹ خبر داد.

مهدی امیدبخش در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در طرح پاییزه کتاب که از شنبه ۲۴ آبان ماه آغاز شد بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کتاب توسط هم استانی‌ها خریداری شد.

وی با بیان اینکه ۳۳ هزار و ۸۰۱ جلد کتاب در طرح یاد شده توسط کتابفروشی ها به فروش رسید، افزود: در این دوره از پاییزه کتاب ۳۸ کتابفروشی شیراز و ۷ کتابفروشی شهرستانهای فارس مشارکت یافتند.

امیدبخش به آمار کشوری طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سراسر کشور فروش پاییزه کتاب معادل ۱۹۸ میلیارد ریال بود، وضعیت فروش استان فارس حکایت از این دارد که کتابفروشی های فارس ۶ درصد کل فروش را به خود اختصاص دادند.

معاون فرهنگی ارشاد فارس همچنین خبر از فروش ۷ درصدی کتاب به نسبت کل کشور خبر داد و گفت: در سراسر ایران، ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ جلد کتاب در طرح پاییزه ۱۳۹۹ فروش رفت که سهم فارس ۷ درصد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پاییزه کتاب ۱۳۹۹، فارس در میان پرفروش‌ترین استان‌ها بر اساس مبلغ فروش در جایگاه پنجم کشور قرار گرفت.

کد مطلب 5076570

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