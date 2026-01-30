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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

بیانیهٔ مجمع نمایندگان مازندران در محکومیت تروریستی خواندن سپاه

بیانیهٔ مجمع نمایندگان مازندران در محکومیت تروریستی خواندن سپاه

ساری - مجمع نمایندگان مازندران در بیانیه ای اقدام اتحادیه اروپا را در تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: اقدام خصمانه و غیرقانونی اتحادیه اروپا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشانه آشکار همسویی اعضای آن با سردمداران رسوای لیبرال دموکراسی غربی و مظهر استکبار جهانی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهبان انقلاب و سدّ مستحکم در برابر تروریسم است.

بی گمان؛ این تصمیم نمایشی و سیاسی، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران و ناشی از عجز دشمنان برابر توان بالای این نهاد مقدس و سترگ محسوب می‌شودو هیچگونه وجاهتی ندارد.

این اقدام دوگانه‌ و مغایر مقررات بین‌المللی در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای اروپایی خود حامیان تروریسم دولتی در منطقه هستند و با سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار صلاحیت اخلاقی خود را برای هرگونه قضاوتی از دست داده‌اند.

ملت مومن و بابصیرت ایران اسلامی به ویژه مردم غیور مازندران، همواره از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان نهاد مردمی و پیشگام در مقابله با امپریالیسم جهانی حمایت و با پشتیبانی همه جانبه از این نهاد پیشتاز عرصه‌های جهادی و انقلابی؛ دشمنان غدار را از تداوم شرارت ها و کینه توزیها علیه کشورمان پشیمان خواهند کرد.

مجمع نمایندگان مردم شریف مازندران در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 6735130

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