«کوچ» به جشنواره فجر رسید؛ قصه بزرگ شدن از دل سادگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه آغاز جشنواره فیلم فجر، نخستین تصویر از فیلم سینمایی «کوچ» به کارگردانی محمد اسفندیاری و تهیهکنندگی مهدی مطهر منتشر شد.
«کوچ» نخستین اثر سینمایی محمد اسفندیاری است، او پیش از این کارگردانی فیلمهای کوتاهی چون «قضاوت»، «نزدیک» و «سیزده سالگی» را در کارنامه خود داشته است.
فیلم سینمایی «کوچ» با تمرکز بر روابط میان نسلها مسیر رشد و تکامل انسان را در قالب روایتی آرام و انسانی به تصویر میکشد.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: گاهی برای بزرگ شدن باید کوچ کرد.
این اثر برای نخستینبار سهشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۴ در پردیس سینمایی ملت رونمایی و برای اصحاب رسانه به نمایش گذاشته میشود.
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