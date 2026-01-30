«مثل یک راز» با بازی الناز شاکردوست به اکران آنلاین رسید 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «مثل یک راز» به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان و تهیه‌کنندگی حسن محمدی از روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ ساعت ۸ صبح در فیلیمو اکران آنلاین می‌شود.

فیلم کوتاه «مثل یک راز» با بازی النازشاکردوست پیش از این در چهارمین حضور بین‌المللی خود توانسته بود جایزه بهترین بازیگر کودک را با بازی ترنم آهنگر از دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه هندوستان به دست آورد.

فیلم کوتاه «مثل یک راز»، پیش از این نیز، در جشنواره فلیکر آیلند که مورد تایید اسکار است، کاندید جایزه بهترین فیلمنامه شد. همچنین، در سی‌امین جشنواره پورتوبلو لندن، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه درام شد. این فیلم کوتاه همچنین، در جشنواره وست چستر آمریکا و چهل و دومین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشته است.

الناز شاکردوست، سپیده دستینه، ترنم آهنگر، منصور نصیری و ساحل نامور بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

پخش بین‌الملل اثر بر عهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.

عوامل فیلم کوتاه «مثل یک راز» عبارتند از تهیه‌کننده: حسن محمدی، نویسنده و کارگردان: سعید زمانیان، مدیر فیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: عماد خدابخش، صدابردار: امیر نوبخت، طراحی صحنه: پوریا اخوان، طراح گریم: مونا جعفری، طراح لباس: حدیث حسن‌وند، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، مدیر تولید: مینا سنگ سفیدی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، موسیقی: پیام آزادی، طراح جلوه‌های ویژه: حسن ایزدی، عکاس: فتاح ذی نوری، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی.