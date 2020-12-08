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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۲۰:۴۸

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

دمای هوا در کوهرنگ به منفی ۹ درجه سانتی گراد رسید

دمای هوا در کوهرنگ به منفی ۹ درجه سانتی گراد رسید

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: دمای هوا در کوهرنگ به منفی ۹ درجه سانتی گراد رسید.

مهران چراغ پور در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی از امروز تا پنج شنبه به تناوب عبور امواج ضعیف و از فردا در برخی نقاط افزایش ابر و برای پنج شنبه در برخی مناطق نیمه شمالی استان احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

وی اظهار داشت: برای صبح روز چهارشنبه کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کوهرنگ سردترین منطقه چهارمحال و بختیاری است.

وی تاکید کرد: دمای هوا در کوهرنگ به منفی ۹ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دمای هوا در بروجن به منفی شش درجه سانتی گراد رسید.

کد مطلب 5091233

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