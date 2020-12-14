مستند «بسیار سفر باید» روی آنتن شبکه جام جم

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «بسیار سفر باید» به کارگردانی و تهیه کنندگی عبدالرحیم صاحب الفصول در قالب مستند گردشگری غذا جهت معرفی و حفظ این میراث فرهنگی روی آنتن می رود.

این مجموعه ‌فضای متنوع گردشگری استان های گیلان، مازندران، گلستان، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، اصفهان، مرکزی و کرمان را به تصویر می کشد و به گردشگری غذا می پردازد.

در این مستند تلاش بر این است که بخش مهمی از غذاهای دارای اهمیت خاص به لحاظ ارزش غذایی که در معرض فراموشی است دوباره زنده شود، همچنین در کنار معرفی غذاهای ایرانی به فرهنگ عامه مردم مانند بازی های محلی، موسیقی، زبان و جاذبه های گردشگری نیز پرداخته شده است که در هر قسمت متناسب با ظرفیت آن استان به میراث های فرهنگی توجه شده است.

این مستند نتیجه چند سال تحقیق و پژوهش در حوزه غذاهای ایرانی‌ است که به صورت میدانی و کتابخانه ای گرداوری شده است.

همه کسانی که در این مجموعه به طبخ غذا می پردازند افراد بومی و محلی هستند که این غذا ها را سینه به سینه به نسل ما منتقل کرده اند.

مستند «بسیار سفر باید» در ۱۳ قسمت ۲۵ دقیقه ای تولید شده و پنجشنبه ها از شبکه جهانی جام جم یک ساعت ۲۲ به وقت تهران پخش می شود.

عوامل برنامه عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: عبدالرحیم صاحب الفصول، مجری طرح: علی شجاعی باغینی، تدوینگر: شکوفه مخدومی میبدی، تصویربرداران: عبد الرحیم صاحب الفصول، علی حیدری تبار، گرافیست: امیر بایرامی، تحقیق و پژوهش: سمیه صفری، مدیر تولید: سمیه صفری.

این مستند در گروه اجتماعی و اقتصادی شبکه جهانی جام جم تهیه شده است.