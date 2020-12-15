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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۷

در حادثه بمب‌گذاری؛

معاون والی کابل ترور شد

معاون والی کابل ترور شد

وزارت کشور افغانستان از کشته شدن معاون والی کابل و یکی از همراهانش بر اثر انفجار بمب مغناطیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که حوالی ساعت ۹:۴۰ بامداد امروز سه‌شنبه، خودرو حامل «محب‌الله محبی» معاون والی کابل در منطقه «مکروریان» هدف بمب مغناطیسی قرار گرفت.

در این حادثه، محبی و یک نفر از همراهانش کشته و دو محافظ نیز مجروح شدند. ترورهای هدفمند و انفجار بمب‌های مغناطیسی در کابل به شدت افزایش یافته است.

در تیراندازی صبح امروز در حوزه دوازدهم شهر کابل نیز یک نیروی پلیس کشته شد. در حال حاضر، مسئولیت رسیدگی به بحران امنیتی کابل را امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر عهده دارد.

کد مطلب 5096313
مریم خرمایی

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