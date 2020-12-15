معاون والی کابل ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که حوالی ساعت ۹:۴۰ بامداد امروز سهشنبه، خودرو حامل «محبالله محبی» معاون والی کابل در منطقه «مکروریان» هدف بمب مغناطیسی قرار گرفت.
در این حادثه، محبی و یک نفر از همراهانش کشته و دو محافظ نیز مجروح شدند. ترورهای هدفمند و انفجار بمبهای مغناطیسی در کابل به شدت افزایش یافته است.
در تیراندازی صبح امروز در حوزه دوازدهم شهر کابل نیز یک نیروی پلیس کشته شد. در حال حاضر، مسئولیت رسیدگی به بحران امنیتی کابل را امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بر عهده دارد.
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