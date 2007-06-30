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۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۱

معاون استاندار بوشهر:

سهمیه بندی بنزین در مناطق گرمسیر باید افزایش یابد

سهمیه بندی بنزین در مناطق گرمسیر باید افزایش یابد

بوشهر - خبرگزاری مهر : معاون امور عمرانی استانداری بوشهر با اشاره به وضعیت جوی و شرایط خاص این استان، خواستار افزایش سهمیه بنزین وسایل حمل و نقل استان بوشهر و مناطق گرمسیر کشور شد.

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر، افزود: به دلیل گرمای هوا و استفاده خودروهای شخصی و مسافر کش از کولر، مصرف بنزین در استان بوشهر بالاتر از استاندارد معمول در کشور بوده و همین امر باعث شد تا طی نامه ای به وزارت نفت، خواستار  افزایش سهمیه بنزین وسایل نقلیه در استان بوشهر شویم.

 

وی ادامه داد: درباره موافقت یا عدم موافقت وزارت نفت با این درخواست نمی توان هیچ اظهار نظری کرد، اما امیدواریم با نگاه مثبتی که دولت نسبت به مناطق جنوبی دارد، سهمیه بنزین خودرو و موتورسیکلت های استان بوشهر و مناطق گرمسیر افزایش یابد.

 

معاون استاندار بوشهر با اشاره به ورود تاکسی های دوگانه سوز در استان و نبود جایگاه های C.N.G در بوشهر، خاطرنشان کرد: بخش دیگر مشکلات سهمیه بندی بنزین مربوط به خودروهای دوگانه سوزی است که در استان فعال بوده، اما به دلیل عدم وجود پایانه سوخت CNG در بوشهر امکان استفاده از سوخت گاز برایشان فراهم نیست.

 

نصوری تاکید کرد : ما نیز طی همان درخواست از وزارت نفت خواستیم با تغییر کارت هوشمند این خودروها، امکان استفاده از سهمیه تاکسی های معمولی برای آنان فراهم شود که با این موضوع موافقت شده است.

کد مطلب 509842

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