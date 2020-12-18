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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۲

عرضه ماسک هزار تومانی در ۱۲۸ ایستگاه مترو در تهران

عرضه ماسک هزار تومانی در ۱۲۸ ایستگاه مترو در تهران

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از عرضه ماسک هزار تومانی در ۱۲۸ ایستگاه متروی تهران و حومه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه؛ بر اساس جلسه پشتیبانی ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر نرخ هر عدد ماسک سه لایه استاندارد مورد تایید سازمان غذا و دارو اعم از صنعتی و کارگاهی هزار تومان است.

تامین ماسک مورد نیاز از سوی وزارت صمت انجام شده و شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه فضا را به صورت رایگان در اختیار تولیدکنندگان قرار داده و بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فروشندگان می‌بایست ماسک با قیمت مصوب هزار تومان را در اختیار شهروندان و مسافران قرار دهند.

کد مطلب 5098806

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