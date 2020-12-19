جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه بیستم و نهم آذرماه ۹۹) بدون تغییر در مقایسه با روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۸۰ به قیمت ۵۶ هزار و ۷۸۵ ریال و هر یورو نیز، ۵۱ هزار و ۵۰۹ ریال اعلام شد که نسبت به روز قبل، ۱۵۴ ریال رشد دارد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۷ هزار و ۵۵۶ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۹۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۹۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۲۰ ریال، روپیه هند ۵۷۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۹۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۳۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۶۵۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۸۴۷ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۹۹۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۸۹ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۵۰۶ ریال، روبل روسیه ۵۷۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۱۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۳۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۶۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۳۸ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۴۹۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۳۳۱ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۴۲۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۷۵۰ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۹۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۱۹۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۸۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۷۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۷۶۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۳۸۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.