به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی صبح یکشنبه در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار ضمن قدردانی از زحمات پرستاران طی یک سال اخیر اظهار داشت: از این رو برای قدرانی از زحمات پرستاران حداقل می‌توان امشب را به عنوان شب یلدا بدون برگزاری دورهمی طی کنیم.

وی با اشاره به تعطیلی و کاهش درآمد شرکت تفریحی سیاحتی سپاهان ابراز داشت: در حال حاضر این مجموعه حدود ۸۰۰ میلیون تومان ماهانه هزینه دارد و این در حالی است که این مجموعه درآمدی نداشته و ضروری است مشکل این شرکت حل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: از ستاد استانی مقابله با کرونا نیز درخواست داریم نسبت به بازگشایی مجموعه‌های تفریحی که در محل روباز فعالیت دارند، توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه معضل کم آبی چالشی بزرگ به ویژه در فلات مرکزی ایران است، اضافه کرد: اجرایی شدن مصوبات شورای عالی آب کشور امری ضروری است، هر گونه کوتاهی در زمینه انتفال آب باید برطرف شود در این زمینه محیط زیست، وزارت نیرو و مجلس باید همکاری داشته باشند.

علیرضا نصر اصفهانی گفت: استان‌های همسایه نیز با توجه به مصوبات ملی اخذ شده در زمینه انتقال آب همکاری کنند تا حل مشکلات آبی در کشور محقق شود.