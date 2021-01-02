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۱۳ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۰۴

از فردا؛

بارش باران و برف در راه استان گیلان است

بارش باران و برف در راه استان گیلان است

رشت- مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به نفوذ سامانه جدید بارشی از ظهر فردا، گفت: شرایط برای بارش پراکنده باران در مناطق جلگه ای و برف در ارتفاعات استان فراهم می شود.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر به الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی اشاره و اضافه کرد: بررسی این الگوهای نشان دهنده استقرار جوی غالباً پایدار در منطقه است.

وی افزود: با توجه به این الگوها برای امروز (شنبه) آسمان اکثر نقاط استان گیلان به ویژه در ساعات صبح و شب مه آلود پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان گیلان در ادامه با اشاره به نفوذ تدریج سامانه بارشی از فردا (یکشنبه) به منطقه، گفت: با نفوذ این سامانه شرایط برای ناپایداری هوا، ابرناکی و بارش باران در برخی مناطق استان گیلان فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: وزش باد، کاهش نسبی دما و بارش برف در ارتفاعات بارش برف تا اوایل روز سه شنبه پیش بینی می‌شود.

دادرس با اشاره به اینکه بارش‌های ناشی از ورود این سامانه بارشی قابل ملاحظه نبود و تا روز دوشنبه به صورت پراکنده در برخی نقاط استان گیلان فعال خواهد بود، گفت: دریا نیز امروز برای فعالیت‌های مرتبط دریانوردی و صید و صیادی مناسب است.

وی با بیان اینکه آسمان امروز شهر رشت مرکز استان گیلان نیز صاف تا قسمتی ابری، احتمال مه گاهی همراه با افزایش ابر، وزش باد و افزایش نسبی دما پیش بینی شده است، گفت: دمای شهر رشت نیز بین ۲ تا ۱۷ درجه سلسیوس در نوسان است

کد مطلب 5110593

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