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۲۱ دی ۱۳۹۹، ۱۲:۰۲

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛

تدوین دانشنامه جامع دفاع مقدس در آذربایجان شرقی

تدوین دانشنامه جامع دفاع مقدس در آذربایجان شرقی

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از تدوین دانشنامه و دایره المعارف دفاع مقدس این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به اقدامات مخرب فرهنگی در انگلیس برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان اشاره کرد و گفت: باید مراقب تحرکات تشیع انگلیسی یا شیعه لندنی باشیم و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیون اثرگذار و مبلغ، مداحان، ائمه جمعه استان و فرمانداران اهداف دشمن در بین نخبگان و آحاد مختلف مردم استان تبیین و تحلیل شود تا به آگاهی و بیداری جامعه در این زمینه کمک کند.

پور محمدی با تاکید بر تدوین دانشنامه و دایره المعارف دفاع مقدس استان از ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلفی استان خواست با بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان برای این انجام این موضوع مهم همکاری کنند.

وی با بیان اینکه روند پیشرفت بیماری کرونا با همدلی مردم و مسئولان در استان و کشور کنترل مناسب شده است گفت: آمار مبتلایان و بستری‌ها کاهش یافته است به طوری که دیروز در استان ۲ نفر فوتی داشتیم.

کد مطلب 5118476

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