قانون چک در اسرع وقت اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله پژمان‌فر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با رئیس کل بانک مرکزی، به طولانی شدن اجرای قانون چک اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه زمان اجرای این قانون سپری شده است، بانک مرکزی باید تدابیر لازم را برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر این قانون انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: نباید منتظر اتمام بازده زمانی مقرر شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه باشیم.

وی همچنین گفت: در این جلسه آقای همتی قول داد که در اسرع وقت قانون چک اجرایی شود.

پژمان فر در ادامه با اشاره به اینکه سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون فقره چک در کشور رد و بدل می‌شود، افزود: ما با رویکرد نظارتی مجلس برای اجرایی شدن قانون چک ورود کردیم.

وی همچنین گفت: در این جلسه در خصوص ارز اشخاص نیز صحبت شد و آقای همتی اعلام کرد دارندگان ارز با مبداء خارجی مشکلی برای ورود آن به داخل کشور ندارند.