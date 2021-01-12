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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۲۰

مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد

مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد

ماهشهر - علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی واقع در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر به اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به عنوان یکی از قدیمی ترین واحدهای شیمیایی کشور با اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.

احمدی دشتی از سال ۱۳۸۲ به عنوان پتروشیمی رازی ماهشهر منصوب شده است.

گفته می‌شود تخلفات مالی و ارزی از جمله اتهامات مدیرعامل بازداشتی این پتروشیمی است.

برخی منابع هم اعلام کرده‌اند که وثیقه تعیین شده برای این مدیر بازداشتی سنگین بوده و وی توان تأمین آن را نداشته است.

پتروشیمی رازی یکی از قدیمی ترین پتروشیمی‌های کشور است که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر قرار دارد و آمونیاک، اوره و اسیدسولفوریک از جمله محصولات این شرکت قدیمی پتروشیمی است.

کد مطلب 5120524

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    نظرات

    • هادی IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
      2 0
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      با تشکر از قوه قضاییه.نباید مفسدین اصلا احساس آرامش کنند.خسته نباشد.انشاالله برخورد با مفسدین و همچنین بدهکاران بانکی . متخلفان اقتصادی سرعت بیشتری بگیرد تا اصلا دایره امنی نداشته باشند
      • علی IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
        2 2
        زود نیست تشکر میکنی... هنوز چیزی معلوم نیست که ؟ ایشان از مدیران به شدت شریف بوده و هستند. زود قضاوت نکنیم و پیش داوری نکنیم.
    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
      2 0
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      قوه قضائیه محترم با تشکر از اقدامات به عمل آمده.. لطفا سراغ دانه درشت ها هم بروید

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