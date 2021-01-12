مدیرعامل پتروشیمی رازی بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل پتروشیمی رازی به عنوان یکی از قدیمی ترین واحدهای شیمیایی کشور با اتهام تخلفات مالی بازداشت شد.

احمدی دشتی از سال ۱۳۸۲ به عنوان پتروشیمی رازی ماهشهر منصوب شده است.

گفته می‌شود تخلفات مالی و ارزی از جمله اتهامات مدیرعامل بازداشتی این پتروشیمی است.

برخی منابع هم اعلام کرده‌اند که وثیقه تعیین شده برای این مدیر بازداشتی سنگین بوده و وی توان تأمین آن را نداشته است.

پتروشیمی رازی یکی از قدیمی ترین پتروشیمی‌های کشور است که در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر قرار دارد و آمونیاک، اوره و اسیدسولفوریک از جمله محصولات این شرکت قدیمی پتروشیمی است.