پرواز جنگنده اتیوپی بر فراز سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه سودان اعلام کرد که یک جنگنده اتیوپی حریم هوایی این کشور را نقض کرده است.

وزارت خارجه سودان امروز چهارشنبه اعلام کرد یک جنگنده اتیوپی در اقدامی تنش زا و غیرقابل توجیه حریم هوایی سودان را نقض کرده است این حادثه تبعات خطرناکی به دنبال دارد و موجب افزایش تنش در منطقه مرزی می شود.

این در حالی است که اتیوپی به سودان درباره تحرکات نظامی در منطقه مرزی مورد مناقشه با وجود تلاشها برای حل بحران از راه دیپلماتیک هشدار داد.

دینا مفتی سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی به خبرنگاران گفت: به نظر می رسد که طرف سودانی به دنبال شعله ور کردن و متشنج کردن اوضاع است.

سخنگوی وزارت خارجه اتیوپی بار دیگر بر پایبندی آدیس‌آبابا به گزینه گفتگو و راه حل های دیپلماتیک به منظور اختلافات مرزی با خارطوم تأکید کرد و گفت: اتیوپی خواستار حل و فصل دیپلماتیک این نزاع است اما به نظر می رسد طرف سودانی به دنبال جنگ و درگیری است، لیکن تا حدی برای حل این مساله به طرق دیپلماتیک ادامه خواهد داد و صبر ما هم حدی دارد.