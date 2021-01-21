به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، ارزش دلار آمریکا در حالی با سوگند ریاست‌جمهوری بایدن افت کرد که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به ریاست‌جمهوری او ارزهای مهم جهان را تقویت کرد.

به دنبال مراسم تحلیف جو بایدن، ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن ۰.۴ درصد افت کرد و به ۱۰۳.۴۵ واحد رسید که پایین‌ترین سطح در دو هفته گذشته است.

نرخ برابری دلار با دلار کانادا ۰.۷ درصد افت کرد و به ۱.۲۶۰۷ دلار کانادا رسید. این ضعیف‌ترین نرخ برابری دلار در سه سال اخیر است.

دلار در مقابل دلار استرالیا، اسویی، هم ۰.۶ درصد افت کرد و به نرخ برابری ۰.۷۷۴۵ واحد رسید.

نرخ برابری پوند انگلیس با دلار آمریکا به بالاترین سطح سه ساله ۱.۳۷۲۰ واحد جهش کرد.

یورو ۰.۲۱ درصد در برابر دلار تقویت شد و به نرخ برابری ۱.۲۱۲۹ واحد رسید.