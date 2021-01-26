امروز آخرین مهلت درخواست اسکان در خوابگاه ها/ ثبت نام مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی مهلت ثبت نام اسکان در خوابگاه‌ها برای نیمسال دوم تحصیلی امروز، ۷ دی ماه به پایان می‌رسد.

بر اساس این گزارش دانشجویانی که متقاضی اسکان در خوابگاه برای نیمسال دوم تحصیلی هستند، می‌توانند درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت کنند. فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مرحله پایان نامه، دفاع و یا تدوین پروپوزال هستند و نیاز به حضور در دانشگاه دارند، می‌توانند برای اسکان در خوابگاه درخواست خود را ثبت کنند.

لازم به ذکر است، ثبت نام‌ها به صورت مجازی است و شروع اسکان از ۱۱ بهمن ماه است.