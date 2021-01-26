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۷ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۳۵

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد؛

امروز آخرین مهلت درخواست اسکان در خوابگاه ها/ ثبت نام مجازی است

امروز آخرین مهلت درخواست اسکان در خوابگاه ها/ ثبت نام مجازی است

دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی تا پایان امروز، هفتم بهمن ماه می‌توانند درخواست خود را برای اسکان در خوابگاه‌ها ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی مهلت ثبت نام اسکان در خوابگاه‌ها برای نیمسال دوم تحصیلی امروز، ۷ دی ماه به پایان می‌رسد.

بر اساس این گزارش دانشجویانی که متقاضی اسکان در خوابگاه برای نیمسال دوم تحصیلی هستند، می‌توانند درخواست خود را در سامانه گلستان ثبت کنند. فقط دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در مرحله پایان نامه، دفاع و یا تدوین پروپوزال هستند و نیاز به حضور در دانشگاه دارند، می‌توانند برای اسکان در خوابگاه درخواست خود را ثبت کنند.

لازم به ذکر است، ثبت نام‌ها به صورت مجازی است و شروع اسکان از ۱۱ بهمن ماه است.

کد مطلب 5131112
مهتاب چابوک

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