تاثیر لایروبی خلیج گرگان در کاهش تلفات پرندگان میانکاله

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجانزاده در نشست خبری روز جهانی تالاب‌ها گفت: اتفاق خوبی که با وقوع سیلاب در دو سال گذشته افتاد، موجب شد که تالاب‌هایی است که طی ۱۸ سال گذشته دچار خشکیدگی شده بودند، مجدداً آبگیری شوند.

وی با بیان اینکه پیش از این وزارت نیرو باید چند میلیارد آب وارد تالاب‌ها می‌کرد و سالانه حقابه چند میلیاردی را هم برای جبران تبخیر آب تأمین می‌کرد گفت: این حجم آبی که بر اثر سیلاب‌ها وارد تالاب شد، باعث شد که با وجود اینکه امسال ۴۰ درصد کاهش بارش داشته‌ایم ولی همچنان امسال از وضعیت خوبی برخوردارند.

لاهیجانزاده گفت: برای اعلام عدد دقیق به دنبال نصب سیستم‌های دبی مترو و حجم سنج در مسیر تالاب‌ها هستیم و بنا داریم ورودی‌ها را کنترل کنیم، اما وزارت نیرو به صورت تقریبی اعداد را به ما می‌دهد.

معاون محیط زیست به تصویب برنامه جامع پروژه‌ها و تالاب‌ها نیز اشاره کرد و گفت: که یکی از اقدامات از این طریق لایروبی و تسهیل ارتباط خلیج گرگان و دریای خزر بود که محل مناقشه مراجع علمی قرار داشت و به زودی از سوی معاونت اقیانوس شناسی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات لایروبی خلیج گرگان کمکی به افزایش آب نمی‌کند و موجب تبادل جریان می‌شود، اظهار داشت: یکی از عوامل تلفات پرندگان در میانکاله این است که تبادل آب کافی وجود ندارد و این مساله موجب کاهش اکسیژن آب می‌شود.

وی در خصوص پرورش ماهی تیلاپیا نیز گفت: این ماهی دو گونه مهاجم و اقتصادی است و در خیلی از کشورها در مزارع پرورش ماهی تولید می‌شود چون تولید آن اقتصادی است و در استان‌های کویری که فاقد رودخانه‌های جاری و تالاب هستند، اجازه پرورش داده می‌شود، اما شیلات موظف شد ارزیابی ریسک صورت را انجام بدهد، اما هنوز این گزارش جمع بندی نشده و جز یک مورد پایلوت مجوز دیگری صادر نشده است.

لاهیجانزاده در خصوص حذف نام رامسر از پوستر کنوانسیون رامسر نیز گفت: اداره کل بین المللی سازمان محیط زیست، بلافاصله بعد از انتشار این پوستر، گزارش دادند و وزارت خارجه پیگیری کردند و در حد رسانه‌ای کردن نبود.

معاون سازمان‌محیط زیست تاکید کرد: اصل لوگوی اصلی کنوانسیون است که هر وقت وارد سایت رامسر بشوید این نام وجود دارد. و اصل مساله حقوقی این لوگوی رسمی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع تالاب‌ها ارتباط مستقیمی با میزان بارش و آورد رودخانه‌ها دارد، گفت: در سال آبی جدید (ابتدای مهر تا چهارم بهمن) در کشور ۸۵.۵ میلیمتر بارش داشتیم که این میزان نسبت به میانگین بلند مدت ۱۷ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۰ درصد کمتر شده است.

لاهیجانزده با بیان اینکه ظرفیت سدهای کشور نیز ۵۹.۵ میلیارد متر مکعب است، افزود: تا اوایل بهمن ماه ۵۹.۵ درصد از ظرفیت مخازن سدها آبگیری شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ما در کشور حدود ۳ میلیون هکتار تالاب داریم که از این میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار آن معادل ۲۵ تالاب در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. اظهار داشت: سایر تالاب‌های ما نیز پتانسیل این را دارد که در کنوانسیون رامسر ثبت شود همچنین از ۴۹ نوع تالابی که در دنیا وجود دارد، ۴۱ نوع آن در ایران شناسایی شده است.

معاون محیط دریایی و امور تالاب‌های سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه طی ۴۰ سال اخیر تالاب‌های ما در کشور با چالش‌های زیادی مواجه بوده‌اند، و مصارف بیش از اندازه‌ای که برای حوضه‌های آبریز تعریف شده است، گفت: این شرایط سبب شد که تالاب‌ها آورد خود را از دست دهند. خشک شدن تالاب‌ها تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و… به‌دنبال داشت که ازجمله آن‌ها می‌توان به موضوع گرد و غبار در کشور اشاره کرد.

وی گفت: اکنون وقت آن است که از توسعه نامتوازن جلوگیری کنیم و قانون حفاظت از تالاب‌ها جایگاه حقوقی محکمی را برای ما ایجاد کرده است که با استفاده از آن می‌توان هرگونه تخریب تالاب‌ها را جرم‌انگاری و تغییر کاربری آن‌ها را ممنوع است و بر اساس قانون حفاظت از تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مشخص و وزارت نیرو آن را تأمین کند.

وی افزود: پس از تصویب این قانون لازم بود که وارد بحث‌های اجرایی و تأمین اعتبارات شویم که این موضوع در بخش اعتبارات سازمان محیط زیست و اعتبارات سایر دستگاه‌ها برای اقداماتی ازجمله اصلاح الگوی کشت و روش‌های آبیاری، احداث تصفیه‌خانه، پروژه آبخیزداری و آبخوان‌داری و…، قابل تعریف است.

لاهیجانزاده یکی از اقدامات خوب سال‌های اخیر برای حفاظت و احیای تالاب‌ها بحث حفاظت فیزیکی و یا طرح‌های قرق در حاشیه تالاب‌ها برشمرد و گفت: که با این اقدام از برداشت‌های بی‌رویه جلوگیری شد و ۱۲۰ هزار هکتار عرصه در اطراف دریاچه ارومیه نیز احیا شد.

وی رفع انسداد آبراهه‌های منتهی به تالاب‌ها را از دیگر اقدامات سازمان محیط زیست برای احیای تالاب‌ها برشمرد و گفت: همچنین لایروبی هامون سبب شد که بارش‌های خوب دو سال گذشته به تالاب راه پیدا کنند. و همچنین ۲۳۰ زیرگذر برای عبور آب در هورالعظیم ایجاد شد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اجرای عملیات حذف گونه‌های مهاجم به‌ویژه در تالاب‌های استان گیلان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: هفته گذشته اعتبار ۱۲ میلیارد تومان برای مبارزه با گونه مهاجم سنبل آبی در تالاب انزلی، ابلاغ شد همچنین برای ساخت دستگاه جمع‌کننده گونه‌های مهاجم مانند سنبل آبی با وزارت دفاع قرارداد بستیم.

لاهیجان‌زاده در ادامه تصریح کرد: ما در کشور حدود ۳ میلیون هکتار تالاب داریم که از این میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار آن معادل ۲۵ تالاب در کنوانسیون رامسر ثبت شده است. سایر تالاب‌های ما نیز پتانسیل این را دارد که در کنوانسیون رامسر ثبت شود همچنین از ۴۹ نوع تالابی که در دنیا وجود دارد، ۴۱ نوع آن در ایران شناسایی شده است.

وی با اشاره به اینکه طی ۴۰ سال اخیر تالاب‌های ما در کشور با چالش‌های زیادی مواجه بوده‌اند، اظهار کرد: مصارف بیش از اندازه‌ای که برای حوضه‌های آبریز تعریف شده است سبب شد که تالاب‌ها آورد خود را از دست دهند. خشک شدن تالاب‌ها تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و… به‌دنبال داشت که ازجمله آن‌ها می‌توان به موضوع گرد و خاک در کشور اشاره کرد.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه رشد جمعیت، توسعه صنعت، رشد کشاورزی، ورود آلاینده‌ها به تالاب‌ها و…، سبب آسیب به تالاب‌ها شده است، گفت: اکنون وقت آن است که از توسعه نامتوازن جلوگیری کنیم‌. قانون حفاظت از تالاب‌ها جایگاه حقوقی محکمی را برای ما ایجاد کرده است که با استفاده از آن می‌توان هرگونه تخریب تالاب‌ها را جرم‌انگاری و تغییر کاربری آن‌ها را ممنوع کرد.

لاهیجان‌زاده ادامه داد: بر اساس قانون حفاظت از تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست باید حقابه تالاب‌ها را مشخص و وزارت نیرو آن را تأمین کند. پس از تصویب این قانون لازم بود که وارد بحث‌های اجرایی و تأمین اعتبارات شویم که این موضوع در بخش اعتبارات سازمان محیط زیست و اعتبارات سایر دستگاه‌ها برای اقداماتی ازجمله اصلاح الگوی کشت و روش‌های آبیاری، احداث تصفیه‌خانه، پروژه آبخیزداری و آبخوان‌داری و…، قابل تعریف اس ت.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه ۲۵ تالاب ایران در کنوانسیون رامسر ثبت شده‌اند، گفت: برنامه ما این است که تالاب‌های بیشتری را به این کنوانسیون ملحق کنیم.