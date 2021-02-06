۵۱۰ کانون کهگیلویه و بویراحمد در طرح ملی ایران قوی مشارکت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دولت آبادی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با محوریت طرح ملی ایران قوی، افزود: هدفگذاری حضور استان در بین پنج استان برتر ایران قوی انجام شده و اعضای کانون‌ها می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

دولت آبادی کشف استعدادها و ظرفیت سازی را از خروجی‌های طرح دانست و گفت: تلاش می‌شود تا ۲۲ بهمن بهبود فعالیت در سطح کانون‌ها برای حضور در طرح ملی ایران قوی شکل بگیرد.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان با بیان اینکه سامانه بچه‌های مسجد در محوریت توسعه نگاه الکترونیک شکل گرفته و با پوشش نوجوانان و جوانان طرح‌های مختلفی را اجرایی کرده است، ابراز داشت: طرح ملی ایران قوی از برنامه‌های هدفگذاری شده است.

وی ابراز داشت: ۱۲ رواق با ۴۰ عنوان رقابت در قالب طرح اجرایی خواهد شد.

دولت آبادی با اشاره به لزوم صدور مجوز الکترونیک کانون‌ها، عنوان داشت: شاخص‌های امتیازی برای تحقق صدور مجوز ضروری است.

وی استان را در صدور مجوز الکترونیکی در رتبه پنجم کشور دانست و بیان کرد: در بخش سرانه دریافتی، امتیازات هر کانون و کد الکترونیک مهم و تأثیر گذار است.

دولت آبادی گفت: ۱۰۰ درصد خدمات به شکل الکترونیک بوده و در شرایط فعلی کرونا می‌تواند پتانسیل مناسبی داشته باشد.

وی از برگزاری دهها برنامه در ایام الله دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: برای ۲۲ بهمن ماه نیز چندین عنوان برنامه دیده شده است.

دولت آبادی با اشاره به شرایط کرونا از فعالیت در محور کمک‌های مومنانه خبر داد و بیان داشت: چهارمین مرحله از نذر قربانی انجام گرفت.

وی ابراز داشت: مرحله آخر طرح در بهمن ماه سال جاری اجرایی شد.