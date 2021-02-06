چالش «سرمایه شناختی سازمان» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، «سرمایه شناختی سازمان: ارزیابی و ارتقا» عنوان چالش ملی است که پنجم اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.

پرداختن به مسائل سازمان‌ها در شرایط ابهام و بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا رویکردی است که این چالش ملی دنبال می‌کند و زمان برگزاری آن همزمان با هفته «آگاهی از مغز» با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی است.

همچنین این رویداد از سوی گروه مدیریت شناختی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی و توسط صندوق پژوهش و فناوری گیلان که مجری برنامه ملی سرمایه گذاری حوزه علوم و فناوری‌های شناختی است انجام می‌شود.

این چالش ملی بستری است تا ایده پردازان، اساتید، محققان و متخصصان حوزه علم مدیریت، از علوم و فناوری‌های شناختی برای حل معضلات و بهبود فرایند مدیریت در سازمان‌ها استفاده کنند.

این چالش در سطوح نگرش، کاربست و ابزارها و حول محورهای عملکرد سازمان و کارکنان، بهزیستی کارکنان، قابلیت سازمانی و شایستگی کارکنان برگزار می‌شود و برگزار کنندگان آن امیدوارند ضمن تبیین راهبردها و راهکارهایی در مواجه با مسائل و مشکلات سازمان‌ها در مواقع بروز بحران‌هایی نظیر شیوع بیماری کرونا، ابزارهایی را برای حل مشکلات مدیران در شرایط مشابه فراهم آورند.

پذیرش طرح‌ها در این چالش مبتنی بر اصول اخلاقی، به کارگیری متناسب علوم و فناوری‌های شناختی، رویکرد محصول محور بودن، اثر بخشی راهکار، ملموس بودن نتیجه و مقیاس پذیری آن، خلاقانه و نوآورانه بودن راهکار و تکرار پذیر بودن آن، از جمله معیارها و اولویت‌ها برای پذیرش طرح‌ها برای ورود به رویداد علمی چالش سرمایه شناختی سازمان است.

در این چالش علاوه بر تقدیر از تیم‌های برگزیده به صورت اهدای جوایز، سرمایه‌گذاران حاضر در چالش از جمله صندوق پژوهش و فناوری گیلان برای اجرای طرح‌ها آماده سرمایه گذاری هستند و طرح‌های منتخب از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و صندوق پژوهش و فناوری گیلان به عنوان صندوق تخصصی حوزه علوم و فناوری‌های شناختی و مجری برنامه ملی سرمایه‌گذاری BRAINVEST برخوردار خواهند بود.

همچنین تیم‌های برگزیده چالش سرمایه شناختی سازمان این فرصت را خواهند داشت تا بدون نیاز به مرحله ارزیابی و غربالگری وارد رویداد سرمایه‌گذاری BRAINVEST شده و طرح خود را در برابر نمایندگان سرمایه‌گذاران ارائه کرده و برای جذب سرمایه جهت گسترش کسب‌وکار خود تلاش نمایند.

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان از دانشجویان، مدیران و مشاوران سازمان‌ها، پژوهشگران و فناوران فعال در حوزه‌های علوم مدیریت و شناختی خواست تا با مراجعه به سایت برنامه، نسبت به کسب اطلاعات و ثبت نام در این چالش اقدام کنند.