یادواره شهدای بخش سیروان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج روز شنبه در این مراسم اظهار کرد: استقبال بی نظیر مردم این روستا و روستاهای اطراف از یادواره شهدای منطقه شایسته تقدیر است.
حسن عسکری افزود: امروز به دلیل شرارتهای آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی شاهد ناامنی در کشورهای منطقه هستیم و اکثریت کشورهای اسلامی منطقه دچار ناامنی شدهاند.
عسکری اظهار داشت: به برکت خون شهدا شاهد امنیت پایدار در کشورمان هستیم و کردستانیها هم با تقدیم پنج هزار و ۴۰۰ شهید در ایجاد این امنیت سهیم بودهاند.
وی افزود: ما به برگزاری این یادوارهها نیاز داریم تا همواره در مسیر اسلام و آموزههای قرآنی گام برداریم و در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنیم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج اظهار کرد: از مسئولان استانی خواستاریم که میراث شهدا را که خدمت به مردم است مد نظر قرار دهند.
آقای استاندار به وعدههای خود در خصوص روستای محراب عمل کند
ماموستا دبیری امام جماعت روستای محراب نیز در این مراسم اظهار کرد: انتظار داریم مدیران و مسئولان به امانتی که همانا خدمت به مردم است وفای عهد کنند.
وی افزود: امیدواریم این یادواره زمینه ساز رفع مشکلات و دغدغههای مردم منطقه شود.
ماموستا دبیری در ادامه سخنان خود به مشکلات این روستا اشاره کرد و گفت: انتظار داریم حمایت معیشتی از نیازمندان، روحانیون و طلاب منطقه بیشتر شود.
وی افزود: اکثر خطوط ثابت روستا قطع است و مشکل کارگذار مخابرات داریم.
ماموستا دبیری اظهار کرد: وعدههای چند ساله آقای استاندار و مسئولان شهرستانی در راستای رفع مشکلات روستای محراب و روستاهای منطقه محقق نشده و هنوز جاده مواصلاتی ما خاکی و صعب العبور است.
وی افزود: صخرههای سنگی پشت روستا در ایام مختلف ریزش کرده و تاکنون جان سه نفر از هم ولایتی هایمان را گرفته است لذا انتظار داریم ستاد مدیریت بحران و بنیاد مسکن در این خصوص اقدام جدی کنند.
ماموستا دبیری با انتقاد از محقق نشدن وعدههای استاندار کردستان در خصوص راه اندازی پمپاژ آب باغات روستای محراب افزود: هم اکنون چندین هکتار باغ مثمر در حال خشک شدن است و معیشت این روستای هزار و ۵۰۰ نفری در خطر است.
وی از کمک به تجهیز و نوسازی مسجد روستا، تجهیز زمین ورزشی و ایجاد سالن ورزشی، انتقال برق به خانه باغها و اجرای طرح هادی روستا به عنوان دیگر دغدغههای اهالی روستای محراب نام برد.
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