طلاب و روحانیون در راستای نهادینه کردن فرهنگ مقاومت تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین نادر رنجبر روز یکشنبه در همایش «رهروان مکتب حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت دهه فجر» که با حضور طلاب اهل سنت و تشیع در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگترین تحولات نظام بین الملل است، تحولی که توانست ساختارهای فکری نظام بشر را به تجدید نظر وادار کند.

مدیر حوزه علمیه استان کردستان گفت: انقلابی که در جامعه اسلامی ایران شکل گرفت با هیچیک از معادلاتی که نظریه پردازان عرصه انقلاب به آنها پرداخته بودند، تفاوت داشت و بعد از انقلاب اسلامی ایران بسیاری از این اندیشمندان که در عرصه حوزه انقلاب نظریه پردازی می‌کردند در نظریات خودشان تجدید نظر کردند.

حجت الاسلام و المسلمین رنجبر افزود: انقلاب اسلامی ایران یک حرکت عمیق در حوزه باورها بود چرا که در نگاه اندیشمندان غربی، انقلاب در یک جامعه دینی شکل نمی‌گیرد.

وی عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران با باور دینی خودش و با آن نگاه دقیق و عمیقی که حضرت امام (ره) به اسلام داشت، توانست دین را وارد عرصه اجتماع کند.

مدیر حوزه علمیه استان کردستان افزود: دین منفعل، دین واداده، دینی که بخواهد تکلیف انسان را فقط با خدا مشخص کند، اساس سکولاریسم است لذا امام خمینی (ره) با بینش الهی خویش دین را وارد عرصه اجتماع کرد و ظرفیت دین را شکوفا کرد و در مقابل منافع نظام سلطه ایستاد.

مدیر حوزه علمیه کردستان ابراز داشت: یکی از ویژگی‌های دیگر انقلاب اسلامی به چالش کشیدن مبانی فکری و تربیتی نظام بین الملل غربی بود.

حجت الاسلام و المسلمین رنجبر ادامه داد: در نگاه دانشمندان غربی و نگاه حاکم بر فرهنگ غرب، انسان محور تمام تحولات است اما امام راحل با مطرح کردن انقلاب اسلامی که خدامحوری اصل و اساس آن بود توانست فرهنگ غرب را به چالش بکشد.

وی افزود: امام خمینی (ره) جامعه را به این باور رساند که برای رسیدن به تعالی و رشد و اوج گرفتن باید استقامت داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین رنجبر تصریح کرد: در سایه فرهنگ مقاومت این انقلاب توانست در مقابل دشمن ایستادگی کند و به کل جهان صادر شود.

وی افزود: نماد این مقاومت شهید سردار سلیمانی بود، شخصیتی که ۴۰ سال برای اعتلای کلمه توحید و برای ایجاد امنیت در جامعه، برای رشد و تعالی ارزش‌های الهی جنگید و تبدیل به نماد مقاومت شد.

مدیر حوزه علمیه استان کردستان در پایان سخنان خود بیان داشت: هر وقت فرهنگ مذاکره در برابر دشمنان در جامعه رنگ گرفت ما دچار مشکل شدیم و هرگاه به سوی نهادینه کردن فرهنگ مقاومت حرکت کردیم دستاوردهای کسب کردیم که جهانیان را متحیر کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری همواره بر نهادینه کردن فرهنگ مقاومت تاکید کردند و اشخاصی همانند سردار سلیمانی به دنبال نهادینه کردن این فرهنگ بودند.