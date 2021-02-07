«بایدن» خواستار شناسایی رسمی کوزوو از سوی صربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «جو بایدن» در نامه‌ای خطاب به «الکساندر ووجیچ» رئیس جمهور صربستان از دولت این کشور خواست تا کوزوو را به رسمیت بشناسد.

در بخشی از این نامه آمده است: «ما در حمایت از هدف صربستان برای ادغام در اتحادیه اروپا مصمم هستیم و شما را به تداوم برداشتن گام‌هایی استوار برای دستیابی به این هدف تشویق می‌کنیم- از جمله پایه گذاری اصلاحات ضروری و دستیابی به یک توافقنامه عادی سازی فراگیر با کوزوو با محور شناسایی متقابل».

«الکساندر ووجیچ» در واکنش به این پیام اعلام کرد که صربستان آماده ادامه گفتگو با کوزوو است، اما آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

گفتنی است سپتامبر گذشته، صربستان و کوزوو با امضای توافقنامه‌هایی در کاخ سفید، با برداشتن گام‌هایی در مسیر همکاری اقتصادی توافق کردند.

شایان ذکر است کوزوو در سال ۲۰۰۸ از صربستان اعلام استقلال کرد و اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد کوزوو را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت می‌شناسند. طی یک دهه اخیر نیز اتحادیه اروپا چندین دور مذاکرات میان صربستان و کوزوو را هدایت کرده است.