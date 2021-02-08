به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی نبی زاده شامگاه یکشنبه در نشستی با هیئت اندیشه ورز معتمدین اقوام استان خوزستان، ایران را ام القرای انقلاب اسلامی خواند و گفت: امروز انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرد و مرزش قلوب انسان‌هاست.

وی به ظرفیت‌های موجود در اقوام مختلف استان اشاره و تصریح کرد: ما در سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال هم افزایی هستیم و بر این اعتقادیم که در کنار هم باید توانمند شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان ضمن بر شمردن آثار تبلیغ مردمی دین، افزود: ما بار تبلیغ دین را روی دوش مردم می‌دانیم و دین دولتی نداریم چرا که دین دولتی ناکارآمد است؛ بنابراین دین و تبلیغ باید مردمی باشد.

نبی زاده برخورد رژیم گذشته را با عشایر و اقوام مختلف نکوهش کرد و گفت: ما نباید در مناطق عشایری منتظر اتفاقات باشیم بلکه باید حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی را بین اقوام مختلف استان ایجاد کنیم که این قشر مولد و زحمتکش هم از لحاظ فرهنگی و هم سواد دینی رشد کنند و اگر این مؤلفه محقق شود شاهد کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

وی آداب و رسوم اقوام را میراثی گران‌بها خواند و تأکید کرد: ما باید برای حفظ آداب و رسوم، زبان و لهجه‌های مختلف اقوام تلاش کنیم زیرا امروز عدول از این مواریث گران‌بها و بکر عشایر استان باعث بروز آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با تأکید بر اینکه همدلی واقعی بین اقوام مختلف استان وجود دارد و نمود عینی آن در حوادث طبیعی مانند سیل به طور کامل مشهود است، خواهان تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و پیشبرد اهداف در مناطق عشایری شد.

نبی زاده بر نشست‌های مستمر معتمدین و سران طوایف خواهان تأکید کرد و گفت: شبکه‌سازی و سازمان‌دهی آنها در قالب کانون‌های فرهنگی و تبلیغی و انجمن‌های اسلامی ضروری است.