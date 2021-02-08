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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۲۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان:

انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرد

انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرد

اهواز- مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: امروز انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرده و مرزش قلب انسان‌های آزاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدی نبی زاده شامگاه یکشنبه در نشستی با هیئت اندیشه ورز معتمدین اقوام استان خوزستان، ایران را ام القرای انقلاب اسلامی خواند و گفت: امروز انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرد و مرزش قلوب انسان‌هاست.

وی به ظرفیت‌های موجود در اقوام مختلف استان اشاره و تصریح کرد: ما در سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال هم افزایی هستیم و بر این اعتقادیم که در کنار هم باید توانمند شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان ضمن بر شمردن آثار تبلیغ مردمی دین، افزود: ما بار تبلیغ دین را روی دوش مردم می‌دانیم و دین دولتی نداریم چرا که دین دولتی ناکارآمد است؛ بنابراین دین و تبلیغ باید مردمی باشد.

نبی زاده برخورد رژیم گذشته را با عشایر و اقوام مختلف نکوهش کرد و گفت: ما نباید در مناطق عشایری منتظر اتفاقات باشیم بلکه باید حرکت‌های فرهنگی و اجتماعی را بین اقوام مختلف استان ایجاد کنیم که این قشر مولد و زحمتکش هم از لحاظ فرهنگی و هم سواد دینی رشد کنند و اگر این مؤلفه محقق شود شاهد کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

وی آداب و رسوم اقوام را میراثی گران‌بها خواند و تأکید کرد: ما باید برای حفظ آداب و رسوم، زبان و لهجه‌های مختلف اقوام تلاش کنیم زیرا امروز عدول از این مواریث گران‌بها و بکر عشایر استان باعث بروز آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با تأکید بر اینکه همدلی واقعی بین اقوام مختلف استان وجود دارد و نمود عینی آن در حوادث طبیعی مانند سیل به طور کامل مشهود است، خواهان تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و پیشبرد اهداف در مناطق عشایری شد.

نبی زاده بر نشست‌های مستمر معتمدین و سران طوایف خواهان تأکید کرد و گفت: شبکه‌سازی و سازمان‌دهی آنها در قالب کانون‌های فرهنگی و تبلیغی و انجمن‌های اسلامی ضروری است.

کد مطلب 5141922

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